В МИД Израиля прокомментировали ситуацию с недопуском россиян в страну

00:54 (мск), источник: РИА Новости
Ранее во вторник замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что Москва ожидает, что проблема с недопуском россиян на территорию Израиля и задержаниями на границе будет решена в ближайшее время.
«Мы рады отметить, что в последние несколько лет мы наблюдаем постоянный рост въездного туризма из Российской Федерации. Только в 2019 году более 320 тысяч российских туристов посетили Израиль», — говорится в комментарии МИД.
«Нет сомнений, что обе стороны придают большое значение дальнейшему развитию индустрии туризма. Однако Израиль обеспокоен растущей тенденцией в отношении того, что российские граждане остаются в Израиле незаконно, и как любая другая страна (Израиль — ред.), работает над тем, чтобы ограничить масштабы этой проблемы. В прошлом месяце Россия и Израиль провели ежегодный консульский диалог в Иерусалиме, в ходе которого обсуждались пути решения этой проблемы. Более того, по мере того, как этот вопрос будет решен, может также ожидаться сокращение числа отказов на въезд», — добавили в МИД.
Ранее посольство России в
Ранее высокопоставленный источник в дипломатических кругах сообщил, что россияне все чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль.
Изменение отношения к гражданам РФ местные чиновники объясняют тем, что те стали гораздо чаще приезжать в Израиль в поисках заработка. Такой контингент въезжает, пользуясь безвизовым режимом для туристов, а затем оформляет запрос на политическое убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность жить и трудиться в стране.