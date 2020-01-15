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00:54 (мск), источник: РИА Новости

В МИД Израиля прокомментировали ситуацию с недопуском россиян в страну

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 янв — РИА Новости. Израиль обеспокоен тем, что российские граждане остаются в стране незаконно, и старается ограничить масштаб этой проблемы, в случае решения этого вопроса можно будет ожидать сокращение числа отказов во въезде в страну, сообщили РИА Новости в МИД Израиля.

Ранее во вторник замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что Москва ожидает, что проблема с недопуском россиян на территорию Израиля и задержаниями на границе будет решена в ближайшее время.

«Мы рады отметить, что в последние несколько лет мы наблюдаем постоянный рост въездного туризма из Российской Федерации. Только в 2019 году более 320 тысяч российских туристов посетили Израиль», — говорится в комментарии МИД.

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«Нет сомнений, что обе стороны придают большое значение дальнейшему развитию индустрии туризма. Однако Израиль обеспокоен растущей тенденцией в отношении того, что российские граждане остаются в Израиле незаконно, и как любая другая страна (Израиль — ред.), работает над тем, чтобы ограничить масштабы этой проблемы. В прошлом месяце Россия и Израиль провели ежегодный консульский диалог в Иерусалиме, в ходе которого обсуждались пути решения этой проблемы. Более того, по мере того, как этот вопрос будет решен, может также ожидаться сокращение числа отказов на въезд», — добавили в МИД.

Ранее посольство России в Тель-Авиве сообщило, что более 5,7 тысячи россиянам отказали во въезде в Израиль в 2019 году, ежедневно около 20 российских туристов не попадают в страну. Вопрос обсуждался на плановых консультациях по консульским вопросам в декабре.

Ранее высокопоставленный источник в дипломатических кругах сообщил, что россияне все чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль.

Изменение отношения к гражданам РФ местные чиновники объясняют тем, что те стали гораздо чаще приезжать в Израиль в поисках заработка. Такой контингент въезжает, пользуясь безвизовым режимом для туристов, а затем оформляет запрос на политическое убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность жить и трудиться в стране.

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