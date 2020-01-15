В России создадут противолодочный самолет на базе пассажирского

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, преобразовывать в боевые машины хотят уже выпущенные воздушные суда. По словам собеседников издания, в состав ПлАКа также войдут новые роботизированные средства охоты на субмарины, а также противолодочное вооружение.
Кроме обычных гидроакустических буев и бортовой поисковой аппаратуры под контролем экипажа будут десантируемые с самолета беспилотные катера. По мнению экспертов, комплекс станет грозой атомных подводных лодок противника. Востребован он будет и для обеспечения действий российских боевых кораблей в океанах.
Самолеты Ту-204/214 по характеристикам близки к Boeing 737−800, на базе которого созданы американские P-8 Poseidon.
В семействе авиалайнеров Туполева Ту-204/214 уже имеется несколько вариантов, созданных специально для силовых ведомств. На вооружении Минобороны состоят два самолета комплексной разведки Ту-214Р.
Еще два разведчика — Ту-214ОН построены для наблюдательных полетов по международному договору «Открытое небо». В специальном летном отряде «Россия», обеспечивающем работу первых лиц государства, числятся Ту-214 в вариантах пункта управления, ретранслятора и специального узла связи.