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03:04 (мск), источник: Известия

В России создадут противолодочный самолет на базе пассажирского

Главкомат ВМФ подготовил технические требования к новейшему противолодочному авиационному комплексу (ПлАК), базой которого станет пассажирский лайнер Ту-204 или его вариант Ту-214.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, преобразовывать в боевые машины хотят уже выпущенные воздушные суда. По словам собеседников издания, в состав ПлАКа также войдут новые роботизированные средства охоты на субмарины, а также противолодочное вооружение.

Кроме обычных гидроакустических буев и бортовой поисковой аппаратуры под контролем экипажа будут десантируемые с самолета беспилотные катера. По мнению экспертов, комплекс станет грозой атомных подводных лодок противника. Востребован он будет и для обеспечения действий российских боевых кораблей в океанах.

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Самолеты Ту-204/214 по характеристикам близки к Boeing 737−800, на базе которого созданы американские P-8 Poseidon.

В семействе авиалайнеров Туполева Ту-204/214 уже имеется несколько вариантов, созданных специально для силовых ведомств. На вооружении Минобороны состоят два самолета комплексной разведки Ту-214Р.

Еще два разведчика — Ту-214ОН построены для наблюдательных полетов по международному договору «Открытое небо». В специальном летном отряде «Россия», обеспечивающем работу первых лиц государства, числятся Ту-214 в вариантах пункта управления, ретранслятора и специального узла связи.

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