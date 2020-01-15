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06:32 (мск), источник: РИА Новости

Лавров рассказал о дедолларизации российской экономики

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия рассматривает дедолларизацию как реакцию на непредсказуемость экономической политики США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индийской газете Times of India.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что 15 января Лавров посетит Нью-Дели и проведет переговоры с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром.

«На фоне все более агрессивного задействования администрацией США финансовых инструментов санкционного давления Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики. Одновременно с нашими основными партнерами, в том числе и с Индией, работаем над экономическими и правовыми механизмами, уменьшающими негативное влияние ограничений на развитие двусторонних торгово-инвестиционных связей», — сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, одним из приоритетных направлений такой работы является расширение расчетов в национальных валютах.
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«Уход от привязки к доллару во взаиморасчетах рассматриваем в качестве объективной реакции на непредсказуемость экономической политики США и откровенное злоупотребление Вашингтоном статусом доллара как мировой резервной валюты», — отметил он.

Глава МИД РФ напомнил, что в июне и октябре прошлого года заключены соответствующие межправсоглашения о расчетах и платежах с Китаем и Турцией, а в рамках БРИКС достигнуты договоренности о взаимном открытии центральными банками соответствующих корреспондентских счетов.

Лавров также отметил, что Москва и Нью-Дели продолжают работу по подготовке нового межправительственного соглашения о взаимной защите капиталовложений. По его мнению, повысить защищенность инвесторов с обеих сторон призвано и прорабатываемое в настоящее время соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией.

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