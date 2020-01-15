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08:34 (мск), источник: РИА Новости

Минфин России согласился на появление частных судебных приставов

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Министерство финансов поддержало идею поэтапного создания института частных приставов, свидетельствует обзор на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Министерство финансов поддержало идею поэтапного создания института частных приставов, свидетельствует обзор на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

«В целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного внедрения элементов частного исполнения», — отмечается в документе, подготовленном ведомством.

Так, на первом этапе частным приставам позволят взыскивать долги в пользу юридических лиц. ФССП, в свою очередь, займется обеспечением интересов физических лиц и госорганов.

Сейчас есть частные службы такого рода — коллекторские агентства и институты частного сыска. Однако они не могут «в достаточной мере обеспечить повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при условии сохранения текущего уровня финансирования», говорится в документе.

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