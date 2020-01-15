Трамп: мы не стремимся к смене режима в Иране

«Сейчас иранцы вышли на улицы в небывалом ранее количестве. Они протестуют против репрессий режима и требуют лучшего будущего, великие люди», — сказал президент США. По его словам, иранцы устали наблюдать за тем, как «власти разграбляют Иран, чтобы сеять смерть, насилие и войны». «Мы внимательно, очень внимательно следим… Мы не стремимся к смене режима», — добавил он.
Акции протеста начались в Иране 11 января после того, как иранские власти признали, что по ошибке сбили украинский Boeing 737.
Напомним, Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Сначала Иран называл причиной крушения технические неполадки, но позднее признал, что самолет был сбит иранскими военными. Ответственность за авиакатастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). Участники протестов убеждены, что КСИР при поддержке властей совершает преступления. Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников протестных акций.