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15:58 (мск), источник: RNS

Роухани извинился за задержку с объявлением причины крушения украинского лайнера

Президент Ирана Хасан Роухани извинился за задержку объявления о том, что украинский Boeing, следовавший рейсом «Тегеран-Киев», по ошибке сбили иранские военные. Его речь транслировало государственное телевидение Ирана.

Источник: Reuters

«Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон», — передает ТАСС слова Роухани.

Он также потребовал от Генерального штаба и военных страны раскрыть все детали расследования катастрофы.

11 января Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским попросил прощения за сбитый украинский Boeing 737.

Ранее Зеленский прокомментировал признание Ираном вины в крушении Boieng. Перед этим Генштаб вооруженных сил Ирана опубликовал заявление, в котором указал на то, что украинский лайнер был непреднамеренно сбит в результате человеческой ошибки.

Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение в Иране утром 8 января. Самолет выполнял рейс PS 752 «Тегеран — Киев». В результате катастрофы погибли 167 пассажиров, а также 9 членов экипажа, большая часть пассажиров были гражданами Ирана и Канады, сообщал ранее МИД Украины. Среди погибших были также граждане Украины, Германии, Швеции и Афганистана.

Следите за развитием темы Крушение украинского самолета в Иране
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