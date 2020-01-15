Роухани извинился за задержку с объявлением причины крушения украинского лайнера

«Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон», — передает ТАСС слова Роухани.
Он также потребовал от Генерального штаба и военных страны раскрыть все детали расследования катастрофы.
11 января Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским попросил прощения за сбитый украинский Boeing 737.
Ранее Зеленский прокомментировал признание Ираном вины в крушении Boieng. Перед этим Генштаб вооруженных сил Ирана опубликовал заявление, в котором указал на то, что украинский лайнер был непреднамеренно сбит в результате человеческой ошибки.
Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение в Иране утром 8 января. Самолет выполнял рейс PS 752 «Тегеран — Киев». В результате катастрофы погибли 167 пассажиров, а также 9 членов экипажа, большая часть пассажиров были гражданами Ирана и Канады, сообщал ранее МИД Украины. Среди погибших были также граждане Украины, Германии, Швеции и Афганистана.