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12:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Рекорды посланий Федеральному собранию

15 января президент РФ Владимир Путин выступит со своим 16-м посланием Федеральному собранию. Чем запомнились прошлые выступления главы государства в этом формате — в материале «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На послание 2020 года аккредитовано рекордное число журналистов — 885 (годом ранее был 761 представитель СМИ). Общее число приглашенных гостей традиционно составляет около 1 тыс. человек (депутаты, сенаторы, члены правительства, представители администрации президента, Конституционного и Верховного судов, Русской православной церкви и другие). В 2013 году был поставлен рекорд — 1,1 тыс. приглашенных лиц.

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Самым продолжительным послание стало в 2018 году — Владимир Путин выступал 1 час 55 минут. Тогда был побит рекорд Дмитрия Медведева, который в 2009 году зачитывал документ 1 час 40 минут. Самую короткую речь (47 минут) произнес господин Путин в 2004 году, вскоре после своей инаугурации на второй срок.

Самый объемный текст послания — 9 тыс. 548 слов — принадлежит Дмитрию Медведеву (2009 год). А самым кратким было первое выступление Путина в 2000 году — 5 тыс. 146 слов.

Рекордным по числу аплодисментов стало послание в 2018 году, когда речь президента прерывалась 80 раз.

Единственным летним стало самое первое послание Владимира Путина, которое состоялось 8 июля 2000 года. С тех пор по восемь раз послания оглашались весной и зимой (включая 2020 год) и три раза осенью.

Самым политическим было послание 2000 года — тогда внутренней политике президент уделил 52% времени послания. Самым экономическим послание получилось в 2015 году — о проблемах экономики и бизнеса Владимир Путин говорил 49% времени. О международных отношениях глава государства больше всего говорил в 2014 году — 32% времени. В последние годы на первый план в выступлениях вышла социальная сфера.

Самыми употребляемыми словами в посланиях (от 50 до 100 упоминаний в текстах) традиционно являются «государство», «Россия», «год», «страна», «человек».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
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