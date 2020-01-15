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12:42 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Путин поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года

Президент Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию, сообщил, что программа материнского капитала сейчас рассчитана на период до 31 декабря 2021 года, и пообещал, что программа будет продлена. Кроме того, Путин объявил, что материнский капитал можно будет получить при рождении первого ребенка.

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«Мы продлим эту программу. Минимум до 31 декабря 2026 года», — сказал Путин.

«Такой шаг нужно сделать обязательно, но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь, и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые вступят в силу с 1 января 2020 года», — сказал президент.

«Уже при рождении первенца семья получит материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 тыс. 617 рублей», — сообщил глава государства. Такая поддержка, по его словам, позволит семье подготовиться к рождению второго ребенка.

Демонстрация инфографики по программе материнского капитала во время выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию. | Источник: РИА "Новости"
Путин предложил увеличить материнский капитал на 150 тыс. рублей при рождении второго ребенка, общий размер маткапитала для семьи с двумя детьми составит 616 тыс. 617 рублей.

Глава государства напомнил о принятом решении, по которому государство выделяет 450 тыс. рублей семье с тремя детьми на погашение ипотеки. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при поддержке государства вложить в решение квартирной проблемы более 1 млн рублей.

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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
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