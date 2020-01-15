Путин поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года

«Мы продлим эту программу. Минимум до 31 декабря 2026 года», — сказал Путин.
«Такой шаг нужно сделать обязательно, но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь, и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые вступят в силу с 1 января 2020 года», — сказал президент.
«Уже при рождении первенца семья получит материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 тыс. 617 рублей», — сообщил глава государства. Такая поддержка, по его словам, позволит семье подготовиться к рождению второго ребенка.
Путин предложил увеличить материнский капитал на 150 тыс. рублей при рождении второго ребенка, общий размер маткапитала для семьи с двумя детьми составит 616 тыс. 617 рублей.
Глава государства напомнил о принятом решении, по которому государство выделяет 450 тыс. рублей семье с тремя детьми на погашение ипотеки. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при поддержке государства вложить в решение квартирной проблемы более 1 млн рублей.