Путин предложил ввести ежемесячные выплаты бедным на детей от трех до семи лет

Президент сказал это в послании Федеральному собранию. Такую меру он предложил для решения демографических проблем.
Ежемесячные выплаты на ребенка от трех до семи лет
Право на эту помощь получат семьи с доходом не выше одного прожиточного минимума на человека, уточнил Путин. Он потребовал, чтобы оформить эти выплаты можно было максимально удобно, в том числе через интернет. Соискателям придется подать заявление и указать доходы.
На первом этапе выплаты составят 5500 рублей, половину прожиточного минимума, объявил президент.
Если окажется, что даже с этими выплатами какие-то семьи «не будут доходить до прожиточного минимума», со следующего года им будут выплачивать полный прожиточный минимум — «11 с лишним тысяч», пообещал он.
Для введения этих выплат потребуются значительные денежные ресурсы и перерасчет бюджета. Президент призвал правительство и законодателей как можно скорее внести в бюджет необходимые правки.
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Реформа маткапитала
Также Путин предложил продлить программу выплаты материнского капитала и начать выплачивать его уже за первого ребенка. При рождении второго ребенка сумма увеличится еще на 150 000 рублей.
До сих пор маткапитал полагался только при рождении второго и последующих детей.
Еще президент напомнил, что семьям с тремя детьми государство будет гасить ипотечный кредит на сумму до 450 000 рублей.
Демонстрация инфографики по программе материнского капитала во время выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию | Источник: РИА "Новости"
Другие меры поддержки семей
Путин потребовал от всех регионов обеспечить школьников с первого по четвертый класс бесплатным и качественным горячим питанием, вне зависимости от доходов семьи.
Кроме того, он потребовал от всех регионов обеспечить школьников с первого по четвертый класс бесплатным и качественным горячим питанием, вне зависимости от доходов семьи.
Демонстрация графика численности детей, обучающихся в школе в 2010 - 2024 годах, во время выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию | Источник: РИА "Новости"
Курс на рост рождаемости
Сбережение и приумножение населения Путин назвал одним из приоритетов развития России. От численности населения будет зависеть судьба страны и ее исторические перспективы, заявил он. По словам президента, к середине следующего десятилетия нужно обеспечить устойчивый прирост населения.
Сейчас создает семьи «малочисленное поколение», родившееся в 90-е годы, суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,5 (детей на одну женщину). Путин сказал, что для России это мало. Он напомнил, что в СССР в военный 1943 год этот показатель составлял 1,3, а в 1999 году — 1,16.
В 2024 году страна должна «не только выбраться из демографической ловушки», но и обеспечить устойчивый естественный рост численности населения, а коэффициент рождаемости должен быть 1,7, заявил глава государства.
По словам президента, в обществе появился запрос на перемены, люди хотят развития и готовы сами прикладывать к этому усилия, но успешность этих действий будет зависеть от того «сколько нас будет».
Угрозой демографическому будущему России он назвал низкие доходы значительной части населения. Он привел оценки, по которым около 70−80% семей с низкими доходами — это семьи с детьми. Он заявил о необходимости поддержать эти семьи.