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13:48 (мск), источник: Интерфакс

Путин предложил обсудить поправки в Конституцию

Москва. 15 января. INTERFAX.RU — Путин предложил обсудить поправку в Конституцию России, которая закрепит приоритет основного закона в российском правовом пространстве. Он заявил об этом, оглашая послание Федеральному собранию.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующая поправка предусматривает, что в России требования международного законодательства и договоров могут действовать только в той части, в которой они не противоречат Конституции, уточнил он.

Это изменение позволит гарантировать безусловный суверенитет российского народа. По словам Путина, Россия может оставаться Россией только как суверенное государство.

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Вторая поправка запретит губернаторам, сенаторам и депутатам Госдумы, премьер-министру, вице-премьерам и министрам иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, позволяющий постоянно проживать в другой стране.
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Также Путин согласен обсудить исключение слова «подряд» в положении о возможности избираться президентом России более чем на два срока. Он отметил, что не считает это изменение принципиальным, но не возражает против этого.

Еще президент назвал ряд предложений, касающихся изменений в госуправлении. В частности, он предложил дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать назначение премьер-министра, вице-премьеров и министров, причем, президент не сможет их отклонить.

При этом Россия должна оставаться сильной президентской республикой, так что глава государства должен иметь право отправлять в отставку премьера, министров и судей Конституционного и Верховного судов, а также руководить силовыми ведомствами. Совфед он предложил наделить правом увольнять федеральных судей, а Конституционный суд — правом проверять законопроекты до того, как их подпишет президент.

В целом, по его мнению, Конституция не нуждается в изменениях.

Однако, с учетом многочисленных вопросов и предложений он предлагает обсудить эти поправки, «важные для развития России как правового и свободного государства», где свободы и права граждан являются приоритетом.

Весь пакет поправок он считает нужным вынести на «народное голосование».

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