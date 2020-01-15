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14:06 (мск), источник: Интерфакс

Путин предложил провести «всенародное голосование» по пакету поправок в Конституцию

Москва. 15 января. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин предложил расширить полномочия Госдумы, в частности, наделить ее правом не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра. Он заявил об этом в послании Федеральному собранию, перечисляя поправки, которые можно внести в Конституцию. Весь пакет поправок он считает нужным вынести на «всенародное голосование».

Источник: РИА "Новости"

Также он предложил дать депутатам право утверждать кандидатуры всех вице-премьеров и министров, при этом президент будет не вправе их отклонить.

Сейчас, по Конституции, Дума только согласует кандидатуру премьера, но назначает его президент. Затем глава правительства назначает своих заместителей и всех министров.

Вместе с тем Путин считает, что Россия не должна становиться парламентской республикой, а оставаться сильной президентской.

Поэтому глава государства должен иметь право увольнять премьера или министров в связи с утратой доверия или за неисполнение обязанностей.

Президент России Владимир Путин предложил проводить назначение руководителей «силовых» ведомств и региональных прокуроров президентом только по итогам консультаций с Советом Федерации.

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«За президентом должно оставаться прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой. Но и в этом случае, считаю необходимым сделать еще один шаг для обеспечения большего баланса между ветвями власти. В этой связи предлагаю предусмотреть, что назначение руководителей всех так называемых “силовых” ведомств президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации», — сказал он.

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Сенаторам он также предложил дать право предлагать президенту уволить судей Конституционного и Верховного судов за различные проступки.

Он отметил при этом, что данное предложение «делается, исходя из сложившейся практики: этого явно сегодня не хватает» и такое изменение повысит доверие к этим судам.

«Основной закон должен закреплять и защищать независимость судей, принцип их подчинения только Конституции и федеральному законодательству», — подчеркнул глава государства.

Конституционный суд он предложил усилить, наделив правом проверять одобренные депутатами и сенаторами законы на соответствие Конституции перед тем, как их подпишет президент.

Также президент предложил ввести новые требования к кандидатам в президенты, федеральным чиновникам и судьям — занимать эти должности не смогут люди с иностранным гражданством или иным документом, позволяющим жить в другой стране.

По его мнению, они должны служить стране, связывая с ней собственную жизнь, «без всяких полутонов и допущений». Это ограничение предложено для губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы, премьер-министра, вице-премьеров, министров и глав других федеральных органов, а также судей.

Требования к кандидатам в президенты он предложил ужесточить и прописать в Конституции: выдвиженец должен постоянно проживать в России не менее 25 лет и у него также не должно быть иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.

Он отметил при этом, что данное требование распространяется «не только на момент выборов, но и когда бы то ни было ранее».

Также Путин отметил, что не против исключения слова «подряд» из положения о праве избираться президентом не более чем на два срока, хотя и не считает этот вопрос принципиальным.

Статус созданного в 2000 году Госсовета Путин предложил закрепить в Конституции, чтобы повысить роль губернаторов и учитывать опыт регионов при выработке решений на федеральном уровне.
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Он отметил эффективность этого органа, рабочие группы которого обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов.

Еще он предложил прописать приоритет Конституции России над международными законами и договорами, так что на территории России их требования будут действовать только в той части, в которой они не противоречат Конституции.

При этом Путин отметил, что вынесенные на обсуждение поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры через принятие соответствующих конституционных законов.

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