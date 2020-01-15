«Самое дорогое послание»: чиновники оценили стоимость предложений из пoслания Путина

Конкретно на обозначенные Путиным демографические меры в этом году потребуется 400−450 млрд рублей, а в следующем — гораздо больше. Об этом первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС. Силуанов подчеркнул, что бюджет справится с нагрузками. «Безусловно [справимся]. Поставленные президентом задачи будут финансово обеспечены в полном объеме. Президент в послании также говорил о том, что необходимо все это осуществлять в пределах бюджетной устойчивости, что тоже очень важно», — сказал министр.
Путин предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что предложения о материнском капитале в этом году обойдутся в сумму «чуть-чуть меньше» 100 млрд рублей, передает ТАСС. Средств на реализацию этих предложений в бюджете пока нет, для этого будут нужны поправки в основной финансовый закон, добавил Топилин. По его словам, поправки потребуются «и в бюджет федеральный, и в бюджет Пенсионного фонда».
В своем обращении президент сообщил, что с января 2020 года семьи будут получать материнский капитал уже при рождении первенца. С января 2020 года размер материнского капитала составляет 466 617 рублей.
Путин предложил увеличить эту сумму на 150 000 рублей для семей со вторым или последующим ребенком.
Он также заявил, что программа материнского капитала, которая сейчас действует до конца 2021 года, будет продлена как минимум на пять лет. «Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Я знаю, что часто звучит волнующий многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года», — заявил он.
В послании Путин также предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет — с 2021 года эта сумма составит 11 000 рублей в месяц. Низкие доходы российских семей президент назвал «острейшей проблемой» и «прямой угрозой демографическому будущему» России. «По разным оценкам, порядка 70−80% семей с низкими доходами — это именно семьи с детьми, вы это хорошо знаете. Часто даже когда работает не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный», — заявил Путин.