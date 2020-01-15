16:35 (мск), источник: ТАСС
Правительство России подало в отставку
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/.
Мы все были свидетелями послания президента Российской Федерации. Владимир Владимирович обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации.
По его словам, «эти изменения, когда они будут приняты — а по всей вероятности, это будет после обсуждения, — внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс властей». «Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», — уточнил Медведев.
В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях я полагаю, что было бы правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку.
Медведев стал абсолютным рекордсменом в новейшей российской истории по времени работы во главе кабинета министров — больше семи лет и восьми месяцев (2 тыс. 808 дней с момента утверждения на пост председателя правительства 8 мая 2012 года).
Нынешнее правительство под председательством Медведева было сформировано 18 мая 2018 года. В этом составе — 10 заместителей председателя правительства, в том числе один первый