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16:45 (мск), источник: ТАСС

Путин введет должность зампредседателя Совбеза. На нее назначат Медведева

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева.

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«Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время, введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент», — сказал Путин на встрече с кабинетом министров.

Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов.
Владимир Путин
президент РФ

Путин напомнил, что Медведев в свое время был президентом РФ, а в течение практически восьми лет возглавлял правительство. «Наверное, это самый длительный срок пребывания на этой должности в новейшей истории», — прокомментировал он.

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Говоря о будущем назначении Медведева, глава государства подчеркнул, что «есть ярко выраженный президентский блок [обязанностей], а есть правительственный блок, хотя президент, конечно, отвечает у нас за все». По словам Путина, президентский блок — это, прежде всего, вопросы безопасности и обороноспособности. Путин подчеркнул, что если для назначения Медведева потребуется внести изменения в действующие законы, нормативные акты, то это будет сделано в ближайшее время. «В ближайшее время я буду просить депутатов также поддержать, но надо, чтобы юристы дали соответствующие оценки», — заключил Путин.

Совет Безопасности Российской Федерации является конституционным органом, осуществляющим, в частности, подготовку решений главы государства в вопросах стратегии развития страны, обеспечения защиты жизненно важных интересов граждан, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики в области обеспечения национальной безопасности. Председателем Совбеза по должности является президент РФ Владимир Путин. Также в состав этой структуры входят секретарь Совбеза (с 2008 года этот пост занимает Николай Патрушев), постоянные члены СБ и члены Совбеза, включаемые в его состав президентом РФ. Путин регулярно проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза.

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