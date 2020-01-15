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18:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимир Путин предложил поменять баланс

Полномочия законодательной и судебной властей могут расшириться.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин фактически объявил конституционную реформу. Его предложения в чем-то ограничат власть следующих президентов страны, а в чем-то, напротив, усилят. Возвысится роль Федерального собрания и Конституционного суда. Президент предложил «провести голосование граждан страны» по всему пакету поправок, но сомневаться в том, что они пройдут, не приходится, независимо от формы этого голосования. Российская Конституция традиционно считается президентской. Предложения Владимира Путина систему поменяют. Президента с такими полномочиями, как сейчас, больше не будет.

Владимир Путин предложил ограничить время пребывания президента у власти двумя сроками, а не двумя сроками подряд. Это значит, что его рекордного, уже 20-летнего правления никто не повторит. Также Путин предложил внести в Конституцию новый орган — Государственный совет. Госсовет был создан в 2000 году президентским указом, как компенсация губернаторам за то, что они больше не могли представлять регион в Совете федерации. Однако полномочия совета носят лишь консультативный характер, органом власти он не является. Расширение и закрепление его полномочий в Основном законе страны не только серьезно усилят федеральное влияние губернаторов, но и потенциально могут существенно изменить структуру органов государственной власти в стране — это будет зависеть от того, какими полномочиями будет наделен совет. По одной из версий, обсуждаемых в кулуарах послания, после своего ухода Владимир Путин может возглавить именно Госсовет.

Пока непонятно, являются ли предлагаемые президентом изменения в полномочиях парламента переходом к парламентской республике — сам он подчеркнул, что республика остается президентской, — но роль законодательной власти в будущей политической системе точно усилится.
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По действующей Конституции, президент назначает премьер-министра с согласия Госдумы. Владимир Путин предложил заменить согласование на утверждение. Пока это выглядит как терминологическая правка, но, возможно, это будет означать, что президент РФ не будет вправе распустить парламент в случае трехкратного отклонения предложенной им кандидатуры главы правительства. В этом случае получится, что в руках Думы окажется последнее слово о назначении главы правительства. Также Владимир Путин предложил расширить полномочия Госдумы по формированию правительства. После утверждения ею кандидатур членов кабинета министров президент не будет вправе выбрать других людей. Сейчас у Государственной думы нет таких полномочий — министров правительства президент назначает по представлению премьера. Такое изменение также может означать движение в сторону парламентской республики.

Кроме того, глава государства фактически согласился с предложениями ввести еще одно ограничение на срок поста президента: по его версии, граждане, когда-либо имевшие второе гражданство или вид на жительство, не смогут претендовать на этот пост.

Также в качестве ценза президент предложил ввести требование беспрерывного проживания на территории страны в течение 25 лет. Это, например, не позволит выставлять свою кандидатуру на выборах президента экс-олигарху Михаилу Ходорковскому, а также многим другим гражданам страны. Вторым гражданством или видом на жительство в другой стране обладает большое число россиян.

Президент предложил внести изменения в порядок назначения силовых министров.
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Сейчас президент назначает силовых министров самостоятельно — указами. Если предложения Владимира Путина будут приняты, их назначение будет производиться после консультаций с Советом федерации. Тот же принцип он предложил распространить и на прокуроров регионов. Сейчас прокуроры субъектов федерации назначаются президентом, согласно закону о прокуратуре, по представлению Генерального прокурора РФ. Генпрокурор согласовывает кандидатуру с органами власти субъектов. Перенос согласования кандидатур прокуроров в Совфед сделает региональных прокуроров гораздо более значимым инструментом контроля над деятельностью региональных властей, чем сейчас.

Президент также предложил существенно ограничить полномочия Верховного и Конституционного судов. Он предложил предусмотреть в Конституции полномочия Совета федерации отрешать от должности судей Верховного и Конституционного судов по представлению президента в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, и в других случаях, предусмотренных законом. Сейчас, согласно закону о Конституционном суде, отрешить от должности судью Конституционного суда Совет федерации может только по представлению самого суда. Вносить представления об отрешении от должности судей Верховного суда президент сейчас тоже не имеет полномочий.

Вместе с этим президент предложил расширить сферу компетенции и влияние Конституционного суда, предложив дать ему полномочия проверять на соответствие Конституции по запросу президента принятые, но еще не подписанные законопроекты, а также дать возможность Конституционному суду проверять конституционность иных нормативно-правовых актов органов государственной власти как федерального, так и регионального уровня. Фактически это сделает Конституционный суд его еще одной инстанцией — не только в законотворческом процессе, но и в создании ведомственных нормативных актов.

Андрей Винокуров, Иван Тяжлов

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