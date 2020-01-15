18:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Владимир Путин предложил поменять баланс
Полномочия законодательной и судебной властей могут расшириться.
В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин фактически объявил конституционную реформу. Его предложения в
Владимир Путин предложил ограничить время пребывания президента у власти двумя сроками, а не двумя сроками подряд. Это значит, что его рекордного, уже 20-летнего правления никто не повторит. Также Путин предложил внести в Конституцию новый орган — Государственный совет. Госсовет был создан в 2000 году президентским указом, как компенсация губернаторам за то, что они больше не могли представлять регион в Совете федерации. Однако полномочия совета носят лишь консультативный характер, органом власти он не является. Расширение и закрепление его полномочий в Основном законе страны не только серьезно усилят федеральное влияние губернаторов, но и потенциально могут существенно изменить структуру органов государственной власти в стране — это будет зависеть от того, какими полномочиями будет наделен совет. По одной из версий, обсуждаемых в кулуарах послания, после своего ухода Владимир Путин может возглавить именно Госсовет.
По действующей Конституции, президент назначает
Также в качестве ценза президент предложил ввести требование беспрерывного проживания на территории страны в течение 25 лет. Это, например, не позволит выставлять свою кандидатуру на выборах президента
Сейчас президент назначает силовых министров самостоятельно — указами. Если предложения Владимира Путина будут приняты, их назначение будет производиться после консультаций с Советом федерации. Тот же принцип он предложил распространить и на прокуроров регионов. Сейчас прокуроры субъектов федерации назначаются президентом, согласно закону о прокуратуре, по представлению Генерального прокурора РФ. Генпрокурор согласовывает кандидатуру с органами власти субъектов. Перенос согласования кандидатур прокуроров в Совфед сделает региональных прокуроров гораздо более значимым инструментом контроля над деятельностью региональных властей, чем сейчас.
Президент также предложил существенно ограничить полномочия Верховного и Конституционного судов. Он предложил предусмотреть в Конституции полномочия Совета федерации отрешать от должности судей Верховного и Конституционного судов по представлению президента в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, и в других случаях, предусмотренных законом. Сейчас, согласно закону о Конституционном суде, отрешить от должности судью Конституционного суда Совет федерации может только по представлению самого суда. Вносить представления об отрешении от должности судей Верховного суда президент сейчас тоже не имеет полномочий.
Вместе с этим президент предложил расширить сферу компетенции и влияние Конституционного суда, предложив дать ему полномочия проверять на соответствие Конституции по запросу президента принятые, но еще не подписанные законопроекты, а также дать возможность Конституционному суду проверять конституционность иных
Андрей Винокуров, Иван Тяжлов