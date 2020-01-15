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19:43 (мск), источник: ТАСС

Мутко: статус Госсовета изменится, он войдет в структуру исполнительной власти

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Статус Государственного совета будет изменен, он станет частью структуры исполнительной власти. Об этом на встрече с губернаторами Ассоциации инновационных регионов России на Гайдаровском форуме заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию заявил о том, что считает необходимым усилить роль губернаторов и Госсовета страны и закрепить соответствующие положения в Конституции.

Будет изменение по Государственному совету, появится статус у него, уже не просто будет совещательным органом. Не надо путать будет с Советом Федерации — он законодательный орган, это будет совет государственный в структуре исполнительной власти.
Виталий Мутко

По словам Мутко, новый статус Госсовета может быть закреплен в Конституции, а входящие в его состав губернаторы могут получить возможность не только давать рекомендации, но и утверждать решения.

В принципе, в послании президент об этом сказал, что статус Государственного совета будет подниматься возможно даже до строки в Конституции РФ. Тогда это даст возможность губернаторам еще, скажем так, настойчивее быть и все свои рекомендации и решения не просто рекомендовать, а принимать уже для исполнения.
Виталий Мутко

Президент Путин 1 сентября 2000 года подписал указ о создании Госсовета и утвердил положение, которым определяются задачи и порядок работы совещательного органа. В Госсовет вошли по должности только действующие руководители субъектов РФ. В 2007 году, согласно поправкам в положение о Госсовете, президент получил право включать в его состав и бывших глав регионов, «имеющих большой опыт публичной (государственной и общественной) деятельности». В 2012 году в совет были введены также председатели Совета Федерации и Госдумы, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители думских фракций.

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