Мутко: статус Госсовета изменится, он войдет в структуру исполнительной власти

Президент России Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию заявил о том, что считает необходимым усилить роль губернаторов и Госсовета страны и закрепить соответствующие положения в Конституции.
По словам Мутко, новый статус Госсовета может быть закреплен в Конституции, а входящие в его состав губернаторы могут получить возможность не только давать рекомендации, но и утверждать решения.
В принципе, в послании президент об этом сказал, что статус Государственного совета будет подниматься возможно даже до строки в Конституции РФ. Тогда это даст возможность губернаторам еще, скажем так, настойчивее быть и все свои рекомендации и решения не просто рекомендовать, а принимать уже для исполнения.
Президент Путин 1 сентября 2000 года подписал указ о создании Госсовета и утвердил положение, которым определяются задачи и порядок работы совещательного органа. В Госсовет вошли по должности только действующие руководители субъектов РФ. В 2007 году, согласно поправкам в положение о Госсовете, президент получил право включать в его состав и бывших глав регионов, «имеющих большой опыт публичной (государственной и общественной) деятельности». В 2012 году в совет были введены также председатели Совета Федерации и Госдумы, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители думских фракций.