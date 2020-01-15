19:15 (мск), источник: ТАСС
Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность
«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность
Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 года. Ему через полтора месяца исполнится 54 года, он примерно на полгода младше бывшего