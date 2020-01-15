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19:15 (мск), источник: ТАСС

Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — сказали в пресс-службе.

Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 года. Ему через полтора месяца исполнится 54 года, он примерно на полгода младше бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.

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