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20:00 (мск), источник: Интерфакс

Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьера

Москва. 15 января. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму после встречи с ним, сообщили в пресс-службе Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

Согласно сообщению, Путин на рабочей встрече с Мишустиным заручился его согласием.

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что заседание по кандидатуре на пост премьера пройдет в 9 утра в четверг.

Ранее в среду на встрече Путина с членами правительства премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции на фоне предложенных президентом поправок в основной закон. Он отметил, что изменится баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

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Президент поблагодарил кабинет министров за проделанную работу и попросил исполнять обязанности до формирования правительства в новом составе. Также Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

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О Михаиле Мишустине

Михаил Мишустин родился в Москве 3 марта 1966 года. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования». Доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации I класса.

В 1989—1992 годах — аспирант Московского станкоинструментального института. В 1992 — 1995 годах — директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995—1996 годах — заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба.

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В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем министра РФ по налогам и сборам. С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 года Мишустин стал президентом инвестиционной компании UFG («ОФГ Инвест»).

6 апреля 2010 года назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

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