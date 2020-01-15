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22:09 (мск), источник: Известия

Чубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что неплатежи стали главной проблемой экономической реформы 90-ых годов. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме в среду, 15 января.

Источник: Известия

«Мы не предвидели, что оказало самое глубинное воздействие на весь ход реформ 1990-х — это неплатежи», — цитирует «Газета.ру» Чубайса.

По его данным, в 1996 году объем неплатежей составлял 45% ВВП. Таким образом, почти половина экономики страны не работала.

Чубайс рассказал корреспонденту «РБК», что явление неплатежей совершенно не было предсказано. Он отметил, что не было даже разговора об этом в ходе обсуждения реформ.

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Он отметил, что победа над неплатежами в конце 1990-х помогла вернуть в экономику мотивацию «на уровне реальных предприятий». Как следствие в начале нулевых произошел резкий экономический рост с удвоением ВВП.

Кризис неплатежей возник в России в первой половине 1990-х. В условиях рыночной экономики многие отечественные продукты оказались неконкурентоспособными и лишились спроса. Российские предприятия массово начали получать кредиты. Однако эти займы были ничем не обеспечены. Это в конечном итоге привело к гиперинфляции в стране, а затем к дефолту в августе 1998 года.

В апреле 2019 года Чубайс прокомментировал фразу «Во всем виноват Чубайс». Он полагает, что 1990-е годы были тяжелым периодом для россиян и им, по его словам, важно, чтобы кто-то в этих проблемах был виноват.

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