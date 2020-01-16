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05:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Стала известна причина недовольства Путина правительством

Президент России Владимир Путин был недоволен работой правительства Дмитрия Медведева из-за хода реализации национальных проектов. Об этом стало известно журналу Forbes.

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По словам одного из собеседников издания, близких к кабмину, в конце прошлого года Путин и Медведев обсуждали эту тему, и президент получил информацию о том, что нацпроекты не помогают достичь национальных целей. «Это вызвало крайне эмоциональную реакцию Путина», — описал причину источник журнала.

Также со ссылкой на неназванного федерального чиновника сообщается, что Путин лично принял решение об отставке правительства Медведева. Отмечается, что члены кабмина не ожидали такого развития событий.

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15 января Медведев на заседании правительства, на котором присутствовал и Путин, объявил об отставке своего кабинета. Президент поблагодарил чиновников за работу, выразив намерение назначить уходящего премьера своим заместителем в Совете безопасности России.

О судьбе остальных членов кабмина не сообщалось. Незадолго до этого глава государства выступил с посланием Федеральному собранию, объявив о планах по изменению Конституции, новых мерах социальной и демографической поддержки.

Пост премьер-министра, как ожидается, займет руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Его кандидатура будет рассмотрена Госдумой 16 января.

За исполнение национальных проектов, рассчитанных до 2024 года, отвечает непосредственно правительство. После новогодних каникул с критикой их реализации выступила Счетная палата.

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