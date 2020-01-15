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21:32 (мск), источник: РИА Новости

США и Китай подписали первый пакет документов по торговому соглашению

ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты и Китай в среду после долгих 13 раундов переговоров достигли соглашения и подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Источник: AP 2020

Документ в Вашингтоне был подписан президентом США Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Трансляцию церемонии подписания вел сайт Белого дома.

Как сообщалось ранее, соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей — на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции — на 40 миллиардов долларов, еще 35−40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к «честному» знаменателю.

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Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок. Таким образом, стороны спустя два года переговоров в конце концов достигли пусть и промежуточного, но результата.

В рамках переговоров по второй фазе сделки ожидаются обсуждения снятия и оставшихся пошлин. О том, что США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов, сообщал в связи с заключением первой фазы торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Однако Трамп отмечал, что снятие этих ограничений будет козырем в переговорах по второй фазе сделки.

Американская администрация готова вводить новые пошлины в случае нарушения Китаем условий торговой сделки по ее первой фазе. Предусмотрен «конкретный механизм реализации», который будет регулироваться, в том числе, и секретными документами.

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Дональд Трамп договорился с Пекином об ограниченном торговом соглашении
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16 декабря 2019© Ньюстюб
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