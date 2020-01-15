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23:23 (мск), источник: РИА Новости

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер обвинил российское руководство в попытках переписать историю. Трансляция дискуссии на тему «Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне» велась на сайте ЕП.

Источник: РИА "Новости"

«Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки (Владимира) Путина переписать историю. Хотя Советский Союз понес огромные потери в ходе войны, а его солдаты проявили героизм, нельзя отрицать, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны», — заявил он.

Депутат от Европейской народной партии и экс-глава МИД Латвии Сандра Калниете назвала Сталина «союзником Гитлера». По ее словам, СССР якобы позволил Германии атаковать Западную Европу и оставил Великобританию один на один с войсками вермахта.

При этом зампредседателя Еврокомиссии Вера Йоурова назвала недопустимым приравнивание СССР к нацистской Германии.

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«Нельзя забывать, что совершили советские солдаты во время Второй мировой войны, когда Германия была врагом СССР. Советские солдаты понесли огромные жертвы», — отметила она.

В конце декабря посол России в Польше Сергей Андреев был приглашен в МИД Польши после того, как Путин высказался о польской политике в 30-е годы прошлого века. Президент назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала «и работу экспертов, и двусторонние отношения».

После этого посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Иосифа Сталина таким же виновником начала Второй мировой войны, как и Адольф Гитлер. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал США проверять своих дипломатов на знание истории.

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