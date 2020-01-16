В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Ролик с аудиозаписью опубликован на YouTube-канале «Как обмануть президента», который был создан в среду, 15 января. Ролик подписан как «История, как Алексей Гончарук, (министр финансов — ред.) Оксана Маркарова, (глава Нацбанка) Яков Смолий, (замглавы НБУ) Екатерина Рожкова, (заместитель руководителя офиса президента Украины) Юлия Ковалив собирались на совещание к “тупому президенту” Зеленскому». Утверждается, что разговор якобы произошел 16 декабря прошлого года.
На аудиозаписи звучит голос, приписываемый Гончаруку. Якобы премьер накануне встречи с Зеленским просит помочь ему объяснить президенту, что происходит с курсом доллара и за счет чего он укрепляется, а также рассказать, есть ли «дыра в бюджете» в 50 миллиардов гривен (более 2 миллиардов долларов).
«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Есть платежный баланс. А они насильно укрепили. Он ищет ответ на этот вопрос. А у него нет ответа на этот вопрос», — звучит в ролике голос, прописываемый главе украинского правительства.
Также якобы премьер рассказывает коллегам, что нужно объяснять президенту, а сам говорит, что сам не очень хорошо разбирается в экономике.
«Я полный профан в экономике, я юрист по образованию. Но что я понимаю: есть две экономические теории — монетарная и кейнсианская», — добавляет якобы Гончарук.
Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что «не располагают информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети интернет». Также информация об отставке премьер-министра не соответствует действительности, говорится в заявлении пресс-службы.