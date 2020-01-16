Январская революция. Президент перераспределяет властные полномочия

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию фактически объявил конституционную реформу. Ранее «Ъ» сообщал, что многие эксперты восприняли заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции в декабре прошлого года как отказ от идеи идти на новый президентский срок. Тогда глава РФ заявил, что из Конституции надо убрать слово «подряд» из нормы, ограничивающей двумя число президентских сроков для одного гражданина (ст. 81). Эксперты сочли, что было бы странно предлагать такое изменение, если бы Путин собирался оставаться на своей должности. В послании президент раскрыл свои представления о том, как должны измениться полномочия других органов власти.
Возможный уход Владимира Путина с поста президента РФ в 2024 году ставит вопрос о том, какую должность он может занять после этого.
Источник «Ъ», близкий к администрации президента, считает, что последними предложениями Путин оставил для себя сразу несколько вариантов. В частности, президент предложил включить в Конституцию нормы о Государственном совете.
Сейчас это консультативный орган, в который входят главы российских регионов. Действует он на основании указа президента от 2000 года. Глава РФ не рассказал подробно, какие именно конституционные полномочия может получить Госсовет.
Чуть более подробно Владимир Путин остановился на полномочиях Госдумы по формированию правительства.
Сейчас она лишь дает согласие президенту РФ на назначение главы правительства. Если это согласие не удается получить с трех попыток, то нижней палате парламента грозит роспуск. Теперь же Путин хочет, чтобы Дума «утверждала» премьер-министра. Как и в случае с Госсоветом, глава РФ не дал однозначного ответа на то, как это будет реализовано на практике. Однако опрошенные собеседники «Ъ», близкие к администрации президента и руководству Госдумы, считают, что Дума станет «последней инстанцией» утверждения премьер-министра. Скорее всего, можно ожидать и пересмотра нормы о роспуске нижней палаты парламента в случае несогласия с предложениями президента по кандидатуре премьера, считают собеседники «Ъ». Роль Думы усилится и в плане назначения остальных членов правительства. Сейчас по закону заместители премьер-министра РФ и министры назначаются президентом по представлению главы кабмина, а консультации с парламентом не предусмотрены. В среду, 15 января Путин предложил наделить Думу правом утверждать состав правительства. «При этом президент будет обязан назначить их (членов правительства.— “Ъ”) на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц», — заявил Путин.
Совету федерации, в свою очередь, перепали потенциальные полномочия по назначению силовиков. Если предложенные Владимиром Путиным изменения примут, то назначение руководителей силовых ведомств будет проходить по итогам консультаций с Совфедом.
Источник «Ъ», близкий к администрации президента, считает, что теперь к 2024 году стоит ожидать, что Владимир Путин возглавит правящую партию.
Ведь именно у нее будет контроль над правительством, а будущему президенту придется с ней считаться. Впрочем, собеседник «Ъ» не исключает и других вариантов — например, перехода нынешнего главы РФ в Госсовет или Совбез. «Все будет зависеть от того, как именно будут изменены полномочия, о которых упомянул президент», — считает собеседник «Ъ».
Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что предлагаемые меры повышают роль политических представителей граждан и дают новый импульс для развития партийных институтов. «Единая Россия» в этом раскладе, по мнению эксперта, станет главным партнером и модератором в обсуждении предлагаемых изменений. Также Костин считает, что Владимир Путин создает систему, которая сможет функционировать долгие годы и без его личного участия. «Это как шахматная партия — он увеличивает число возможных собственных ходов ближе к 2024 году. Но об окончательной конфигурации пока говорить все-таки рано», — заключает эксперт.
По словам политолога Евгения Минченко, наибольшему ослаблению подверглось правительство, а в новой политической системе ключевую роль будет играть правящая партия. «Следующим логичным шагом было бы возвращение блоков», — считает эксперт.
«Нет никаких оснований считать эти инициативы движением к парламентской республике. Тем более Владимир Путин отдельно остановился на неприемлемости этой формы правления для государства. Полномочия президента не сильно сокращаются», — отмечает глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. По его словам, в новой системе просто не будет органа со «сверхполномочиями», каким пока остается президент. «Роль субъектов РФ в будущей системе тоже повысится: Госсовет — это орган, призванный продвигать инициативы регионов через губернаторов», — считает Кузнецов. По мнению эксперта, это соответствует ряду инициатив послания, в котором речь шла об инициативах, призванных обеспечить региональное развитие.
Буквально через несколько часов после послания стало известно о том, что правительство подало в отставку. Эксперты и источники «Ъ» связывают эти события.
Кузнецов считает, что отставка может быть связана с новым курсом, обозначенным в послании, для его реализации нужны «новые люди». Собеседник «Ъ» в администрации президента заявил в среду, что темп работы кабинета министров был недостаточным, а для реализации предложений, вошедших в послание, нужны более динамичные управленцы. Источник «Ъ», близкий к администрации президента, не исключает, что отставка связана с дискуссиями, которые обнаружились в ходе послания — в том числе о социально-экономических инициативах, требующих серьезных расходов из бюджета. Финансово-экономический блок правительства, в свою очередь, традиционно выступает против лишних затрат. «Есть такая версия. Выглядит, как будто им сказали: если не хотите работать, то тогда дадим дорогу новыми лицам», — отметил собеседник «Ъ».
Смена правительства России
Политолог Виктор Потуремский обращает внимание на то, что еще в начале выступления Владимир Путин заявил о наличии «запроса на перемены». При этом, по мнению эксперта, многие вещи, которые были оглашены президентом, шли вразрез с политикой правительства. «Там явно была конфликтная основа, которая вылилась в то, во что вылилась», — считает эксперт. По его словам, Путин будет пытаться реализовать модель более «эффективной и заботливой власти».
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков объяснил отставку правительства желанием президента усилить политический эффект от предложенных им инициатив: «Он будет готовить политическую систему к транзиту, заставив жестче и динамичнее работать институты власти. Последовал радикальный шаг, благодаря которому общество может переоценить работу правительства».
Предложение возглавить правительство в среду принял глава ФНС Михаил Мишустин: на сегодня намечено голосование Госдумы по его кандидатуре. По данным «Ъ», вечером в среду Мишустин принял участие в заседании Совета Думы. Источник, близкий к Мишустину, отмечает, что «у него достаточно ровные, рабочие отношения со всеми». Он также отдельно отмечает хорошие отношения Михаила Мишустина с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко. Глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов считает, что с Мишустиным во главе правительства страну «ожидает новый этап цифровизации».
Владимир Путин заявил, что все предлагаемые изменения должны пройти через голосование граждан. Однако собеседники «Ъ» уверены, что речь идет не о референдуме, а о более простой процедуре. По словам осведомленного источника «Ъ», поправки в Конституцию могут быть внесены уже весной. Вечером в среду стало известно о создании рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в Основной закон.
Андрей Винокуров, Ангелина Галанина