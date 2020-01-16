02:46 (мск), источник: Ведомости
Почему Путин выбрал Мишустина
В ФНС он показал себя хорошим менеджером и равноудален от политических группировок.
Едва Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства, как президент Владимир Путин назвал его преемника: им станет руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Его кандидатуру Госдума рассмотрит в четверг.
Все опрошенные «Ведомостями» чиновники назвали выбор неожиданным, но удачным. Налоги — единственная сфера, где был прорыв в госуправлении: российская служба — одна из лучших в мире по собираемости налогов и развитию технологий, говорит чиновник финансового блока. В правительстве у Мишустина репутация хорошего менеджера. При верстке бюджета Минфин из года в год закладывает серьезный рост собираемости налогов. В острую фазу последнего кризиса ФНС очень выручила, сказал высокопоставленный чиновник.
Теперь Мишустину предстоит реализовать экономическую программу Путина — нацпроекты стоимостью 26 трлн руб. до 2024 г. Их медленное выполнение и слабый рост экономики были одним из основных поводов для критики правительства Медведева. В конце года чиновники пытались лихорадочно наверстать упущенное: например, 20% годового бюджета нацпроекта «Цифровая экономика» было потрачено с 28 по 31 декабря.
Чиновники сравнивают выбор Путина с назначением на пост премьера Михаила Фрадкова в 2004 г. — в первую очередь бюрократа, а не политика. Мишустин пришел на госслужбу в 1998 г. — в Государственной налоговой службе он занимался информационными технологиями, в том же году стал заместителем ее руководителя, затем замминистра по налогам и сборам. Он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами, а в 2008 г. ушел в бизнес — стал президентом UFG Asset Management. В 2010 г. Мишустин вернулся в налоговую службу, но уже ее руководителем.
В ФНС он провел несколько крупных реформ. Одна из ключевых — запуск автоматизированной системы контроля за уплатой НДС, которая позволяет моментально выявлять расхождения в цепочке поставок и неуплату налога. Если в I квартале 2016 г. такие разрывы составляли 8% от всех операций, то в ноябре 2019 г. — менее 0,6%. Был создан личный кабинет налогоплательщика, внедрены
Мишустин равноудален от политических и
Хвалит его и бизнес: налоги собираются более жестко, но больше стало и определенности. ФНС стала работать более профессионально, а по внедрению
Главная заслуга Мишустина — превращение ведомства в сервисную службу, считает Артюх, было реформировано администрирование крупнейших налогоплательщиков, бизнес может заранее согласовывать сделки взамен на доступ ФНС к бухгалтерским системам компаний. Если такие сервисные подходы будут распространены на другие службы, это станет огромным прогрессом, говорит Артюх: перегибы у ФНС есть, но единые конкурентные правила для бизнеса, зачистка черных рынков — благо для экономики.
Можно надеяться, что при Мишустине правительство хотя бы до выборов в Госдуму и принятия новых конституционных норм выводится
В подготовке статьи участвовали Ксения Болецкая, Анастасия Корня, Ольга Адамчук