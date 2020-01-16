01:27 (мск), источник: РИА Новости
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
«Очень тревожно от того, что запущено в России в проекте послания Путина. Это довольно ожидаемый базовый вариант, так сказать,
Он также выразил беспокойство
«Создание отдельной реальности означает, что Россия фактически отказывается от соблюдения
В заключении
В среду Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В частности, глава государства заявил, что Конституция России должна иметь приоритет над международным законодательством. Также президент предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру
Кроме того, после оглашения послания на встрече с Путиным