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01:27 (мск), источник: РИА Новости

Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.

Источник: РИА Новости

«Очень тревожно от того, что запущено в России в проекте послания Путина. Это довольно ожидаемый базовый вариант, так сказать, программа-минимум. Сейчас начнутся спекуляции вокруг персоналий, но Путин все равно останется центром принятия решений российской системы», — написал политик в фейсбуке.

Он также выразил беспокойство из-за предложения российского лидера о смене приоритетов Конституции Российской Федерации и международного права.

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«Создание отдельной реальности означает, что Россия фактически отказывается от соблюдения каких-либо правил и будет уважать силу или договорняки, то есть то и другое вместе», — добавил Климкин.

В заключении экс-министр призвал сделать Украину сильнее и заявил о необходимости договариваться с Москвой при посредничестве тех, кого Россия «уважает».

В среду Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В частности, глава государства заявил, что Конституция России должна иметь приоритет над международным законодательством. Также президент предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.

Кроме того, после оглашения послания на встрече с Путиным премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об уходе правительства в полном составе в отставку. Указ об этом уже вступил в силу, врио главы кабмина будет Медведев.

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