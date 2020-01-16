Кудрин предложил строго определить основания для отставки премьера

В настоящее время президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает главу кабинета министров. В послании Федеральному собранию в среду Путин предложил доверить Госдуме не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьера.
При этом, по его словам, за президентом должно сохраняться право отстранять от должности премьера, его заместителей и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия.
«Я считаю, что следует более строго определить основания, по которым он (премьер) может быть снят президентом», — сказал Кудрин РИА Новости, комментируя предложенные президентом поправки в Конституцию.
«Второе, то, что на будущее важно: в экономической сфере нужно более строго разделить полномочия президента и премьер-министра, потому что здесь есть «серая зона», — считает он.
Отвечая на вопрос, в чем именно заключается эта неопределенность, собеседник агентства отметил, что сейчас любое поручение президента премьер должен исполнить в любой момент.
«В данном случае не всегда это соответствует той политике, которую проводит правительство. Тогда нужно определить, кто отвечает за конечный результат этой политики», — пояснил Кудрин.