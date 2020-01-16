Меркель призвала Европу развивать военный потенциал

По ее словам, внимание США к Европе слабеет, поэтому в Европе, особенно в Германии, должны брать на себя больше ответственности, в том числе и в военной сфере. Меркель считает, что Европа должна наращивать свой потенциал и увеличивать оборонные расходы, тратя на этой больше 2% от ВВП.
Страны НАТО в Уэльсе в 2014 году приняли декларацию, согласно которой в течение 20 лет они повысят военные расходы до уровня 2% внутреннего валового продукта (ВВП). Сейчас США финансирует 22,1% бюджета НАТО, но Белый дом намерен сократить эту цифру до 16,35%. Вашингтон ожидает, что другие члены альянса восполнят образовавшийся дефицит.
28 ноября стало известно, что Германия с 2021 года будет платить взносы в общий бюджет НАТО на уровне США: доля ФРГ повысится с текущих 14,8% до 16,35%.
Также канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала увеличить расходы Германии на оборону до 1,5% ВВП к 2024 году и до 2% к началу 2030 года.