08:51 (мск), источник: Lenta.Ru
В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
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«Могу сказать, что мы находимся на стороне граждан России», — сказала она. По ее словам, американский президент Дональд Трамп заявлял о желании улучшить отношения между Россией и США, но, как отметила Ортегус, все это зависит от российских властей.
«Мы надеемся, что кто бы ни стоял у власти в России, они учтут наши пожелания перемен во внешней политике», — добавила представитель Госдепа.
В Белом доме отказались комментировать отставку российского правительства, пишет ТАСС.
15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Он поблагодарил правительство за работу и поручил исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров. По словам Путина, он удовлетворен достигнутыми результатами.
Ожидается, что новым