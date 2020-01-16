09:45 (мск), источник: ТАСС
«Единая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера
Источник с заседания фракции в Госдуме сообщил, что за кандидатуру главы Федеральной налоговой службы единороссы проголосовали единогласно.
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Фракция «Единая Россия» в Госдуме на заседании в четверг проголосовала за внесенную президентом РФ кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
Об этом ТАСС сообщил один из участников заседания фракции, на котором присутствует Мишустин.
«Проголосовали единогласно, против не было никого», — сказал собеседник агентства.
Планируется, что позднее кандидат встретится с остальными тремя думскими фракциями, а в 14:00 мск вся палата на заседании будет рассматривать вопрос о даче согласия главе государства на назначение Мишустина премьером.