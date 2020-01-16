Медведев остался главой «Единой России»

Об этом сообщил журналистам секретарь генерального совета партии Андрей Турчак после заседания фракции единороссов в Госдуме, которая поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства.
«У меня вчера состоялась обстоятельная беседа с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, председателем партии «Единая Россия». Никаких законодательных ограничений, связанных с назначением на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и совмещением этой позиции с позицией председателя политической партии, не существует. Дмитрий Медведев остался председателем партии «Единая Россия», — сказал Турчак.