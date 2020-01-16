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10:17 (мск), источник: ТАСС

Медведев остался главой «Единой России»

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Дмитрий Медведев в должности заместителя председателя Совета безопасности РФ останется председателем партии «Единая Россия», которую он возглавлял и на посту премьер-министра РФ.

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Об этом сообщил журналистам секретарь генерального совета партии Андрей Турчак после заседания фракции единороссов в Госдуме, которая поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства.

«У меня вчера состоялась обстоятельная беседа с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, председателем партии «Единая Россия». Никаких законодательных ограничений, связанных с назначением на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и совмещением этой позиции с позицией председателя политической партии, не существует. Дмитрий Медведев остался председателем партии «Единая Россия», — сказал Турчак.

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