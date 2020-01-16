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11:10 (мск), источник: Ведомости

Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономки

Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах своей работы в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).

Источник: РИА "Новости"

«Первое, что необходимо делать, — это сегодня серьезно заниматься институциональными реформами, реформой управления и, конечно, заниматься самыми современными информационными технологиями», — сказал Мишустин. Он также заметил, что важной частью его работы будет общение с бизнесом.

Самое важное — снять барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса, во всяком случае серьезно поговорить с бизнесом.
Михаил Мишустин
кандидат на пост премьера России

Мишустин также пообещал заниматься нацпроектами: «Я считаю, что это хороший инструмент для достижения этих целей, в том числе и для роста ВВП». Надо заниматься их инвентаризацией и опираться на регионы, добавил он.

В среду, 15 января, президент Владимир Путин объявил об отставке правительства во главе с премьером Дмитрием Медведевым. Через несколько часов Путин предложил для утверждения на пост премьера руководителя ФНС Михаила Мишустина. В четверг, 16 января, Госдума рассмотрит вопрос об утверждении его кандидатуры на пост председателя правительства. Медведев пока остается временно исполняющим обязанности премьера.

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