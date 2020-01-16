Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Российская копия Tesla Cybertruck покоряет московские автодороги Команда российских инженеров-любителей решили не дожидаться официального выпуска новой машины Илона Маска
Фоторепортажи
12Крушение украинского Boeing в Тегеране
10В Харбине построили гигантский город из льда и снега
12:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты подробности ультиматума Трампа Зеленскому

Лев Парнас, партнер адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, раскрыл подробности ультиматума американских властей украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал в интервью MSNBC.

Источник: Офис Президента Украины

По словам Парнаса, Трамп угрожал лишить Украину не только военной помощи, но и остального финансирования. Именно для того, чтобы показать серьезность ультиматума, Трамп запретил вице-президенту Майку Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского.

Новость
«Если вы сможете заняться этим вопросом…»

Парнас также заявил, что основным условием возобновления помощи Украине было начало расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В сентябре в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп, якобы, пытался оказать на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине было начато расследование действий сына Джо Байдена Хантера. Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году. На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Дональду Трампу объявлен импичмент. Что дальше?

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент Палатой представителей конгресса. Решение о том, продолжит ли Трамп выполнять свои обязанности, теперь должен будет принять Сенат уже в январе 2020 года.

Читайте также
Следите за развитием темы Палата представителей объявила импичмент Трампу
 Медведев ушел в отставку
Реакция Путина на отставку правительства
Мишустин исключил введение послаблений по НДФЛ
На Гайдаровском форуме усомнились в пользе от нацпроектов
Роскосмос нашел способ помешать спутникам США следить за Россией
«Мрачная атмосфера». Что происходило в бункере Гитлера
Ученые рассказали, какое молоко поможет сохранить молодость
Послание Путина: станет ли в России больше детей и меньше бедных
Здоровье
17-летняя девушка боится смеяться От смеха у девушки наступает паралич.
Hi-Tech
Xiaomi удивит самым невероятным смартфоном Самый необычный дизайн начала 2020 года
Кино
Василий Лановой отмечает 86-летие Народного артиста поздравил Владимир Путин
Авто
УАЗ официально раскрыл, каким будет «Русский Prado» Исполнительный директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин впервые официально рассказал, что представляет собой машина, которую называют «Русским Prado»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Маткапиталы - стимул рожать бедных? 428
Правительство РФ 224
Родители-пофигисты 177
Защитим права одного, а остальные? 175
Леди
В гостях: как выглядит дом 71-летнего Михаила Шуфутинского Рассказываем о красивом доме Михаила Шуфутинского и показываем, как он выглядит.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь