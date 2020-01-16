12:05 (мск), источник: Интерфакс
Мишустин высказался против отмены пенсионной реформы и послабления НДФЛ
Москва. 16 января. INTERFAX.RU —Кандидат на должность
«По пенсионной реформе сейчас лучше ничего не трогать, мне кажется», — сказал на встрече с КПРФ Мишустин, которого процитировал Корниенко.
Обухов также рассказал, что Мишустин не считает возможным вводить послабления налога на доходы физлиц.
«Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих. Говорит о том, что нет среднего класса. И сразу отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через два года ввести адресную помощь», — написал Обухов в своём
По его словам, Мишустин «хочет произвести инвентаризацию по нацпроектам и разобраться, что мешает их реализации».
Ситуацию со здравоохранением Мишустин «назвал грустной, но обещал «заниматься», отметил Обухов.
В четверг Мишустин проводит встречи с фракциями партий в Госдуме. В 14:00 его кандидатура на пост