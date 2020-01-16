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12:05 (мск), источник: Интерфакс

Мишустин высказался против отмены пенсионной реформы и послабления НДФЛ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU —Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин высказался против отмены пенсионной реформы, сообщил «Интерфаксу» депутат фракции КПРФ Алексей Корниенко.

Источник: РИА "Новости"

«По пенсионной реформе сейчас лучше ничего не трогать, мне кажется», — сказал на встрече с КПРФ Мишустин, которого процитировал Корниенко.

Депутат также передал другое высказывание о пенсионной реформе кандидата в премьеры: «Разобраться нужно по тому, что происходит с доходами и дожитием».

Обухов также рассказал, что Мишустин не считает возможным вводить послабления налога на доходы физлиц.

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«Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих. Говорит о том, что нет среднего класса. И сразу отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через два года ввести адресную помощь», — написал Обухов в своём telegram-канале в четверг.

По его словам, Мишустин «хочет произвести инвентаризацию по нацпроектам и разобраться, что мешает их реализации».

Ситуацию со здравоохранением Мишустин «назвал грустной, но обещал «заниматься», отметил Обухов.

В четверг Мишустин проводит встречи с фракциями партий в Госдуме. В 14:00 его кандидатура на пост премьер-министра РФ будет рассмотрена на заседании Совета Госдумы.

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