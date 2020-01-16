Как прошли последние перед праймериз дебаты между демократами: главное

В дебатах участвовали шесть потенциальных кандидатов: Элизабет Уоррен, Пит Буттиджич, Берни Сандерс, Джо Байден, Эми Клобушар и Том Стейер. Они затронули вопросы внешней политики, изменения климата, торговли, а также тему здравоохранения.
Начались дебаты с обсуждения вопросов внешней политике, они проходили на фоне обострения отношений между США и Ираном.
Сандерс начал с темы войны в Ираке, которую он назвал провалом внешней политики США, и напомнил, что за введение войск тогда голосовал Джо Байден.
Бывший вице-президент признал, что голосование по Ираку было ошибкой, но в свою защиту сказал, что Барак Обама сделал его ответственным за прекращение этой войны. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен в контексте войны в Ираке заявила о необходимости сокращения оборонного бюджета.
На этом обсуждения вопросов по Ближнему Востоку не закончились. Уоррен и Сандерс сказали, что США нужно вывести свои войска из региона. Им возразили Байден и Клобушар, которые выступили за частичное сохранение американского контингента. Клобушар также упомянула о своих усилиях по ограничению военных полномочий Трампа. Буттиджич, который раньше служил в армии, при этом отметил, что президент, обещавший положить конец бесконечным войнам, отправляет на Ближний Восток все больше солдат.
Продолжил критиковать Трампа Буттиджич. Когда его спросили о ядерной сделке с Ираном, он осудил решение президента выйти из нее. Кроме того, политик заявил, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия, его в этом вопросе поддержала и Клобушар.
Упомянули кандидаты и о Северной Корее, в частности, Джо Байден сказал, что не стал бы встрчаться с Ким Че Ыном без предварительных условий.
Еще одной острой темой дебатов стал гендерный вопрос. Берни Сандерсу припомнили высказывание, которое он сделал в 2018 году: тогда при личной встрече с Элизабет Уоррен он, предположительно, сказал, что женщина не выиграет президентские выборы. На дебатах Сандерс эти слова отрицал. Тогда одна из модераторов спросилу у Уоррен, что она почувствовала, когда Сандерс сказал слова про женщин.
«Я не согласилась», — ответила она. Дальше Уоррен назвала Сандерса другом и заговорила о гендерном вопросе в политике: «Посмотрите на мужчин на этой сцене: в совокупности они проиграли 10 выборов. Единственные люди на этой сцене, которые выиграли все выборы, в которых участвовали, — это женщины». Несмотря уверения Уоррен в том, что они с Сандерсом друзья, после дебатов она не пожала ему руку.
Другой важной темой, которую обсудили кандидаты, стало изменение климата. Резко по этому вопросу высказался Стейер. По его словам, в первый день своего президентства он введет чрезвычайное положение из-за тяжелой экологической ситуации. Однако ему сразу же указали, что он сам инвестировал в нефтяную и газовую отрасль. Стейер ответил, что избавился от ископаемого топлива.
В свою очередь Буттиджич считает, что во время борьбы с изменением климата правительство не должно забывать об американцах, которые работают в энергетическом секторе.
Уоррен, которая часто говорит о коррупции, сказала, что победа над ней в правительстве — единственный способ решить проблемы климата.
При этом она также пообещала прекратить бурение на шельфе и федеральных землях. Сандерс тоже не упустил возможности высказаться по вопросу климата и сказал, что необитаемая планета — это уже неизбежность и напомнил про пожары в Австралии.
В своем заключительном слове Уоррен сказала о проблемах людей с ограниченными возможностями, детях, которые живут в бедности, и отметила, что в США слишком много всего сломано. Байден же призвал американцев вернуться к своей фундаментальной порядочности и заметил, что американский характер — это не расистские и ксенофобские заявления Трампа. Также Байден подчеркнул, что если четыре года Трампа можно пережить, то восемь будут катастрофой. Сандерс же недоумевал, почему такая большая страна не гарантирует медицинского обслуживания для всех и заявил о том, что уголовная система в стране не работает. Он также добавил, что необходимо создать экономику для всех, а не для 1% населения.
По итогам дебатов CNN назвал лучшими Буттиджича, затем Уоррен и Клобушар. Как отмечает телеканал, последняя была хоть и не самым ярким спикером, однако своей цели добилась — представила себя прагматичным альтернативным кандидатом для тех, кто готов голосовать за Байдена. Хуже всего, по мнению CNN, выступил бизнесмен Том Стейер.
По данным Morning Consult, лидерство среди кандидатов пока сохраняет Джозеф Байден, которого поддерживают 29% избирателей, за ним с 23% идет Берни Сандерс, а третье место занимает Элизабет Уоррен, за нее готовы проголосовать 14%.
Во время загрузки произошла ошибка.