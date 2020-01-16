Кудрин прокомментировал решение о смене правительства

«Вот вчера произошедшая смена правительства во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет больше сделать, больше добиться… Там целый ряд такого рода факторов говорят о том, что у нас больше надежды стало и в предварении целого ряда реформ. Сегодня у нас появилась надежда», — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.
По словам Кудрина, сменяемость правительства, власти, лидеров является важнейшим элементом повышения доверия.
«Есть выработка своих институтов, то есть своих программ, есть усталость, невыполнение разных обещаний. И новая команда всегда приходит с новыми идеями, она получает поддержку своей программы, она получает мандат на проведение своих реформ», — отметил глава Счетной палаты.