13:08 (мск), источник: ТАСС
Тимошенко призвала Зеленского и его команду уйти после публикации скандальных аудиозаписей
По мнению лидера партии «Батькивщина», обнародованные записи доказывают, что Украина находится под внешним управлением.
КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и вся его команда, в том числе
«Эту власть всю надо снимать — от некомпетентного президента и до каждого некомпетентного чиновника, которых он привел», — сказала она журналистам, комментирую скандал с «прослушкой» Гончарука.
Тимошенко считает, что подобные записи «открывают глаза украинскому обществу». При этом глава «Батькивщины» не выразила удивления в связи с существованием таких записей, так как, по ее словам, оппозиция и противники Зеленского давно утверждают, что в ходе последней избирательной кампании украинцы «выбрали безграмотных политиков». «Страна, эмоционально базируясь на сериале “Слуга народа”, отдала себя в руки некомпетентных профанов», — подчеркнула Тимошенко.
По ее словам, обнародованные записи доказывают, что Украина находится под внешним управлением. «Когда они сами о себе так говорят, когда премьер говорит, что он не понимает в экономике, это означает, что <…>
Содержание аудиозаписей
Накануне на созданном в среду
Он также признает, что сам «профан» в экономике и что у президента «очень примитивное понимание экономических процессов». Во второй записи, кроме уже упомянутых лиц, якобы также звучат реплики главы минэкономики Тимофея Милованова и замглавы НБУ Дмитрия Сологуба. По неподтвержденной информации, может быть опубликовано до 14 таких аудиороликов.
В украинских СМИ также распространилась информация со ссылкой на источники в офисе президента о том, что Гончарук после обнародования записей написал заявление об отставке. Между тем