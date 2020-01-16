Эрдоган заявил, что Турция начинает отправлять военных в Ливию для поддержки ПНС

АНКАРА, 16 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Анкара начинает отправлять военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. С такими словами турецкий лидер выступил в президентском дворце.
«Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства», — сказал президент. Он также подчеркнул, что Анкара продолжит использовать дипломатические и военные меры для обеспечения стабильности к югу от Турции, в том числе в Ливии.
По словам Эрдогана, «отныне юридически будет невозможно проводить геологоразведывательное бурение или строить трубопроводы [в Восточном Средиземноморье] без получения соответствующего разрешения от Ливии и Турции».
Между тем турецкий лидер уже объявлял 5 января о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию, указав, что в их задачи входят «координационные действия», а также «безопасность легитимного правительства».
12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня, который был поддержан враждующими лагерями. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых Саррадж подписал соглашение о перемирии. Хафтар попросил время для его изучения, однако позднее покинул российскую столицу, так и не поставив свою подпись под документом, мотивировав это необходимостью обсуждения достигнутых договоренностей с шейхами поддерживающих его племен. Одновременно с этим стала поступать информация о возобновлении боев на юге Триполи, а ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала «готовность и решимость добиться победы».
Германия планирует 19 января провести в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, направив ранее официальные приглашения Хафтару и Сарраджу. Ожидается, что в ней также примут участие представители, в том числе на уровне глав государств, России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции, Франции.