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14:38 (мск), источник: Ведомости

Кудрин: смена правительства и премьера дает надежду на реформы

По мнению председателя Счетной палаты, Мишустин «чувствует нерв цифровизации» и понимает значение новых технологий для развития экономики.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Смена премьера и правительства дает надежду на реформы в России, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, в обществе накопилась усталость от невыполнения властью своих обещаний.

Сменяемость правительства, власти, лидеров — важнейший элемент повышения доверия. Потому что есть усталость, есть невыполнение своих обещаний. И новая команда всегда приходит с новыми идеями и получает мандат на проведение реформ.
Алексей Кудрин
председатель Счетной палаты

В среду, 16 января, возглавлявший правительство Дмитрий Медведев объявил об уходе кабмина в отставку после предложенных президентом Владимиром Путиным изменений в Конституцию России. После этого Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на пост премьера. Медведеву Путин предложил занять пока не существующую должность заместителя председателя Совета безопасности (председателем СБ является сам президент).

По словам Кудрина, Мишустин «больше чувствует ситуацию в бизнесе, умеет балансировать интересы бизнеса и государства». Он сумел отработать определенный механизм администрирования налогов — «они перестали быть в первых строчках проблем бизнеса», считает Кудрин. По его мнению, нынешний руководитель ФНС «чувствует нерв цифровизации и значение новых технологий для развития всей экономики».

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Почему Путин выбрал Мишустина

Кудрин и Мишустин — давние знакомые, рассказывали «Ведомостям» несколько федеральных чиновников. Именно Кудрин представлял Мишустина коллективу ФНС в 2010 г., когда Путин, будучи премьером, назначил последнего руководителем налоговой службы. Кроме того, пока Мишустин был замминистра по налогам и сборам (август 1998 г. — март 2004 г.), Кудрин возглавлял Минфин (май 2000 г. — сентябрь 2011 г.).

Мишустин родился в 1966 г. Он окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности «инженер-системотехник», имеет степень доктора экономических наук. У него богатый опыт работы на госслужбе. После ликвидации Министерства по налогам и сборам (прежнее название ФНС. — «Ведомости»), в 2004 г. Мишустин возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. В декабре 2006 г. он стал руководителем РосОЭС — специального агентства, которое занялось созданием особых экономических зон. Мишустин ненадолго уходил с госслужбы: с 2008 по 2010 г. был президентом группы компаний UFG Asset Management.

В 2010 г. Мишустину было предложено возглавить ФНС. За последние 10 лет, что он возглавляет ведомство, произошла стремительная цифровизация налоговой службы, кардинально улучшилось администрирование налогов. При нем значительно расширились полномочия службы. Кроме налогов ФНС стала собирать страховые взносы, а с прошлого года реализует пилотный проект по налогообложению самозанятых. В ведение ФНС также передали систему управления загсами. Под руководством Мишустина ФНС в семь раз снизила число выездных проверок компаний и индивидуальных предпринимателей — с 75 500 в 2011 г. до 10 900 в 2018 г.

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