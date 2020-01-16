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14:55 (мск), источник: Forbes

Мишустин назвал задачи нового правительства

Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства. Мишустин выступил на пленарном заседании Госдумы и ответил на вопросы депутатов.

Источник: РИА "Новости"

По словам Мишустина, на первом месте для нового правительства будут стоять забота о детях и семье, рост достатка домохозяйств. Как отметил Мишустин, это одна из главных задач, озвученных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. На исполнение всех поручений деньги есть, в том числе благодаря профицитному бюджету, заверил Мишустин. Нужно качественно подготовить все требуемые законодательные акты и наладить взаимодействие регионов. Отдельно он выделил организацию горячего питания школьников начальных классов: правительству предстоит изучить, как организована работа на местах. Кроме того, кабмин примет во внимание вопросы оплаты труда медработников и вопросы качества управления: без высокого экономического роста социальная сфера тоже будет пробуксовывать, заявил глава налоговой службы.

В числе приоритетов Мишустин назвал повышение реальных доходов россиян.

Путин поручил запустить новый инвестиционный цикл, подготовить законы о поощрении капиталовложений. Эти законы должны работать повсеместно, отметил Мишустин. Он добавил, что следует провести реформу контрольно-надзорной деятельности, улучшать деловой климат, снимать избыточные барьеры. «Важно улучшать предпринимательский климат, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, чувствовали себя уверенно и защищенно, могли развивать свое дело, создавать новые рабочие места и главное, повышать заработную плату сотрудникам», — сказал Мишустин.

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За налоги перед отечеством

Для этого нужны «длинные деньги», это задача Центробанка, но правительство поможет, пообещал кандидат в премьеры. Чтобы сохранить макроэкономический баланс, нужно генерировать дополнительные доходы и держать инфляцию в пределах 4%, отметил кандидат в премьеры.

Во внимании правительства будут и вопросы технологической модернизации. «Конечно, это должно происходить за счет нацпроекта “Цифровая экономика”, активного внедрения отечественных разработок, программного обеспечения отечественного», — подчеркнул Мишустин. По его словам, нужно эффективно использовать ресурсы, которые дает нацпроект по повышению производительности труда. Деньги, которые на нацпроекты выделяются, должны работать в российской экономике, на благо отечественного машиностроения и других высокотехнологичных отраслей, считает глава ФНС. Гособоронзаказ стабилизировался, но его нужно дальше диверсифицировать на выпуск гражданской продукции.

Также новое правительство под руководством Мишустина намерено поддержать рост в сельском хозяйстве. Сейчас Россия почти добилась продовольственного самодостатка. Нужно расширять кооперацию, чтобы фермеры могли увеличить сбыт. Для этого есть все — утвержденные планы, ресурсы, целевые показатели. Россия должна реализовывать потенциал экспорта агро-промышленного комплекса, не только зерна, но и других агропродуктов, считает Мишустин.

Наконец, Мишустин упомянул развитие транспорта. Нужно снимать инфраструктурные ограничения между регионами, в том числе строить областные дороги к федеральным трассам.

Работа по национальным проектам должна быть форсирована, заключил кандидат в премьер-министры.

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Ринат Таиров

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