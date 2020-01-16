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15:31 (мск), источник: РИА Новости

Госдума дала согласие на утверждение Мишустина на пост премьера

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Государственная дума утвердила Михаила Мишустина на посту премьер-министра России.

Источник: РИА "Новости"

В открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.

Перед процедурой фракция «Единая Россия» заявила о единогласной поддержке Мишустина, голосовать за него решила и «Справедливая Россия». По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, большинство депутатов от этой партии намерены поддержать Мишустина, КПРФ решила воздержаться.

В ответном слове Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку. Он заверил, что в апреле, когда должен состояться отчет правительства перед Госдумой, он более детально доложит о новом курсе кабмина.

Я хочу поблагодарить президента за оказанное доверие, депутатов Госдумы за то, что мы сегодня очень детально проработали все вопросы, говорили о направлениях работы правительства, о послании, которое нужно реализовывать, и думаю, что в ближайшее время, как только мы определимся с основными элементами нашей работы, мы обязательно вам об этом расскажем.
Михаил Мишустин
кандидат на пост премьер-министра РФ, на пленарном заседании Государственной Думы РФ    

Он также сообщил, что понимание о персональном составе нового правительства появится в ближайшие дни.

Кандидатуру нового премьера на рассмотрение Госдумы внес Владимир Путин после того, как Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство ранее, накануне объявил об отставке всего кабмина в связи с предложенными президентом изменениями в Конституцию.

Официально Мишустин вступит в должность после того, как президент подпишет соответствующий указ.

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Новый премьер-министр

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт.

Он впервые пришел на госслужбу в 1998 году, когда стал заместителем руководителя Госналогслужбы. С 1999 по 2004 год работал замминистра по налогам и сборам, а затем возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.

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За налоги перед отечеством

В 2007—2008 Мишустин годах руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 года он стал президентом группы компаний UFG, занимающейся управлением активами, прямыми инвестициями и ПИФами.

Шестого апреля 2010 года Мишустин возглавил Федеральную налоговую службу. Внедренные под его руководством технологические решения сделали уплату налогов удобной, а порой незаметной.

На сайте службы работают десятки электронных сервисов. В «личных кабинетах» зарегистрировались более 23 миллионов физлиц, почти полмиллиона индивидуальных предпринимателей, более 200 тысяч компаний. Сервисы позволяют решить онлайн практически все налоговые вопросы.

Новый премьер — доктор экономических наук, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета.

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