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16:41 (мск), источник: Индикатор

«Уберизатор» и собиратель данных: портрет нового премьера России как исследователя

Михаил Мишустин — пионер государства-цифровой платформы.

Источник: РИА "Новости"

Как инженер-системотехник превратился в доктора экономических наук, как отчитываться статьями о работе своего ведомства и какой индекс Хирша у утвержденного сегодня Госдумой нового премьер-министра России Михаила Мишустина — в материале Indicator.Ru.

Сегодня Государственная Дума РФ утвердила в качестве председателя правительства Российской Федерации главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, выдвинутого днем ранее президентом России Владимиром Путиным.

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За налоги перед отечеством

Новый премьер-министр — не только чиновник с более чем 20-летним опытом работы в налогообложении, но и ученый. По крайней мере — доктор экономических наук, автор научных статей, учебников, монографий и научный руководитель Института налогового менеджмента и экономики недвижимости Высшей школы экономики и факультета налогов и налогообложения Финансового университета при Правительстве РФ.

Indicator.Ru изучил научную деятельность главы правительства, неожиданно занявшего свой пост после того, как кабинет в полном составе подал в отставку.

Согласно открытым источникам, Мишустин родился в 1966 году в Москве. По образованию, полученному в Московском станкоинструментальном институте (ныне МГТУ «Станкин»), он инженер-системотехник. После окончания вуза учился в аспирантуре, но его следов научной деятельности в то время история не сохранила. На госслужбу Мишустин пришел в 1998 году после нескольких лет работы в ИТ-сфере.

Известно, что он руководил тестовой лабораторией в Международном компьютерном клубе. Эта организация еще в 1990 году провела первый Международный компьютерный форум в Москве.

Лаборатория тестировала программные новинки и «железо», публиковала отчеты в «Бюллетене информационных технологий», который рассылался по компьютерным фирмам.

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Деятельность Мишустина в государственных ведомствах тоже началась с ИТ: первоначально он стал помощником руководителя налоговой службы по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей. Однако кандидатскую диссертацию в 2003 году он защитил не по инженерной, а по экономической специальности «Финансы, денежное обращение и кредит». Работа под названием «Механизм государственного налогового администрирования в России» рассматривала направления развития налогового администрирования, в том числе в условиях «централизации информационных ресурсов».

Диссертацию Мишустин готовил на кафедре налоговой политики Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова под руководством ее заведующего Владимира Князева.

Главным новаторским предложением работы была идея создания 10 — 12 региональных центров обработки данных и перенос в них всех процессов налогового администрирования, которые поддаются автоматизации.

Местные налоговые органы, по замыслу автора, должны были оставить за собой только те функции, которые требуют непосредственных встреч с налогоплательщиками.

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Надо сказать, что практическая деятельность Мишустина развивалась в русле этих же представлений. При его назначении на должность руководителя федеральной налоговой службы в 2010 году (уже после руководства Роснедвижимостью и федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами, а также двух лет вне госучреждений, в бизнесе) СМИ вспоминали, что он начал модернизацию налогового ведомства за счет оснащения инспекций компьютерной техникой и разработку новых сервисов.

Полноценную цифровую трансформацию ФНС Мишустин начал, возглавив службу. В тот же год он защитил докторскую диссертацию по теме «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России», выполненную уже в РАНХиГС.

Помимо авторского подхода к налогообложению объектов недвижимости, диссертация вновь содержала предложения по цифровой модернизации налоговой службы в России.

О положениях этой работы можно судить уже не только по автореферату, но и по доступным через eLibrary.ru полным текстам статей (статьи начала 2000-х, как правило, не оцифрованы). Всего в электронной библиотеке 37 публикаций за авторством Михаила Мишустина, процитированные 471 раз (индекс Хирша — 10). В РИНЦ входит 31 публикация из 37. Большинство статей вышли перед защитой докторской диссертации и представляют ее отдельные результаты. Например, есть ряд публикаций об оценке недвижимости для налогового учета и управлением кадастром, о зарубежном опыте в этой сфере, об информационных технологиях в управлении государственным имуществом.

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Воплощение планов, коротко обрисованных в этих публикациях, в 2010 — 2019 годах дало прессе основания называть Мишустина технократом. За десятилетия налоговая служба создала федеральные центры обработки данных, запустила десятки информационных сервисов и электронных услуг для налогоплательщиков, доступных через линейку личных кабинетов.

Из последнего нужно назвать «облачный ЗАГС», данные которого в будущем могут стать основой реестра, всего населения страны и мобильное приложение для самозанятых, которое позволяет, не пересекаясь с налоговыми органами, перейти на этот новый режим налогообложения. Продвинулась ФНС и в адаптации еще одной актуальной цифровой технологии — интернета вещей. Онлайн-кассы, которыми могут пользоваться владельцы небольших бизнесов, передают в налоговую службу информацию о продажах, с которых рассчитывается налог.

Первые результаты преобразований тоже были описаны в научных публикациях Мишустина.

Например, о снижении налогов от реального сектора экономики как результате экономического кризиса и о том, как российская налоговая служба обеспечивала поступления в бюджет в этой ситуации, в том числе за счет инструментов автоматизации и соответствующих законодательных изменений.

С 2017 года новые статьи главы ФНС на eLibrary.ru не появлялись.

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Впрочем, редкие интервью все равно позволяют лучше судить о его взглядах на природу цифровизации и ее значение, чем сухие научные публикации. Например, в 2019 году будущий премьер-министр рассказал о последних проектах налоговой службы президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку в программе «Картина мира» на телеканале «Культура».

Зачем налоговикам создавать цифровые сервисы, Мишустин объяснял в выражениях, которые привычнее слышать от евангелистов новых промышленных революций, чем от крупных чиновников. По его словам, мир в последнее десятилетие менялся не только под влиянием прорывных технологий, но и небольших простых решений, которые составляют суть «уберизации». Как только потребители оценили удобство цифровых платформ, роли традиционных регуляторов и игроков — от банков и гостиниц до тех же налоговых служб — изменились или стали ненужными.

Как главу ФНС, Мишустина интересовало прежде всего, кто в этих новых системах должен платить налоги. И чтобы разобраться с этим и не тормозить развитие бизнеса, государственным ведомствам нужно сильно измениться.

По мнению Мишустина, государства должны сами превратиться в цифровые платформы и встроиться (причем незаметно для пользователей) в существующие.

Именно это сделала ФНС, через приложение «Мой налог» связавшись с действующими в России платформами (например, заказа такси), через которые связаны производители и потребители услуг. Если верить telegram-каналам участников, уже на закрытых для прессы встречах с фракциями Госдумы Михаил Мишустин назвал превращение государства в цифровую платформу одним из приоритетов своего будущего премьерства.

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