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16:22 (мск), источник: РИА Новости

Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета Безопасности и назначил на этот пост Дмитрия Медведева.

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Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Накануне Медведев объявил об отставке правительства в полном составе в связи с предложенными президентом изменениями в Конституцию.

Новым премьер-министром стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.

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Новый глава правительства

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989-м окончил Московский станкоинструментальный институт.

Он впервые пришел на госслужбу в 1998 году, когда стал заместителем руководителя Госналогслужбы. С 1999-го по 2004-й работал замминистра по налогам и сборам, а затем возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.

В 2007—2008 годах Мишустин руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008-го он стал президентом группы компаний UFG, занимающейся управлением активами, прямыми инвестициями и ПИФами.

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