Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Накануне Медведев объявил об отставке правительства в полном составе в связи с предложенными президентом изменениями в Конституцию.
Новым премьер-министром стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989-м окончил Московский станкоинструментальный институт.
Он впервые пришел на госслужбу в 1998 году, когда стал заместителем руководителя Госналогслужбы. С 1999-го по 2004-й работал замминистра по налогам и сборам, а затем возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
В 2007—2008 годах Мишустин руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
В марте 2008-го он стал президентом группы компаний UFG, занимающейся управлением активами, прямыми инвестициями и ПИФами.