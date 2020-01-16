Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Азия: атака на базы США Иран нанес удар баллистическими ракетами по американским базам в Ираке
Фоторепортажи
12Умерла Галина Волчек
51Дмитрий Медведев покидает пост премьер-министра
16:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин назначил Мишустина премьер-министром

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства подписал соответствующий указ в четверг, 16 января, в 16:16 по московскому времени. «В соответствии с пунктом “а” статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации», — сообщается в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. О поддержке его кандидатуры перед заседанием заявили фракции «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». КПРФ отказалась поддержать его.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин обратил внимание на то, что депутаты впервые не проголосовали против утверждаемой кандидатуры премьер-министра. Так, «за» проголосовали 383 депутата, воздержался 41 депутат, однако против не высказался никто.

Тем не менее, рекорд по поддержке кандидатура премьер-министра не был побит: максимальное количество депутатов — 392 человека — проголосовали за назначение нынешнего президента Владимира Путина на пост главы правительства в 2008 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым было отправлено в отставку 15 января. Уходящему премьеру было предложено перейти на работу в Совет безопасности России. О судьбе других членов его кабинета пока не сообщалось.

51
фотография
51
фотография
51
фотография
Читайте также
Госдума утвердила Михаила Мишустина на посту нового премьер-министра России
Во время загрузки произошла ошибка.
16:34 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Смена правительства России
 Звезда «Дома 2» ответила на послание Путина
Путин выбрал нового премьера. Что о нем известно
Телеведущая Водонаева резко высказалась о маткапитале
Путин назначил Медведева на должность замглавы Совбеза
Синоптики предрекли России климатические катаклизмы
Тихонов назвал российских биатлонисток «мертвыми»
Что в гараже у будущего премьера: машины Михаила Мишустина
Художница превращает камни в зверей (фото)
Здоровье
17-летняя девушка боится смеяться От смеха у девушки наступает паралич.
Hi-Tech
Xiaomi удивит самым невероятным смартфоном Самый необычный дизайн начала 2020 года
Кино
Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде Он пока не снимался ни в одном из фильмов режиссера
Авто
Что в гараже у нового премьера: машины Михаила Мишустина Авто Mail.ru выяснил, какие автомобили предпочитают в семье премьер-министра России
Новости партнеров
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Выпирающий живот отлично маскируют платья таких фасонов
Участник шести войн: умер самый знаменитый генерал
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Дети
Лекарство от грусти: 50 фотографий для хорошего настроения Посмотрите, что заставляет улыбаться детей и взрослых: листайте галерею до конца
Леди
В гостях: как выглядит дом 71-летнего Михаила Шуфутинского Рассказываем о красивом доме Михаила Шуфутинского и показываем, как он выглядит.
Новости партнеров
Больше, чем призвание. Россияне назвали главные причины стать волонтером
Россияне о героях 21-го века
Удивительное рядом. Вас ждет незабываемое путешествие за полярный круг
Успех уходящего года. Показательный результат работы командной партии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь