16:24 (мск), источник: Lenta.Ru
Путин назначил Мишустина премьер-министром
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост
Глава государства подписал соответствующий указ в четверг, 16 января, в 16:16 по московскому времени. «В соответствии с пунктом “а” статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации», — сообщается в тексте документа.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост
Тем не менее, рекорд по поддержке кандидатура
Правительство во главе с Дмитрием Медведевым было отправлено в отставку 15 января. Уходящему премьеру было предложено перейти на работу в Совет безопасности России. О судьбе других членов его кабинета пока не сообщалось.