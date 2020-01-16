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17:07 (мск), источник: RNS

Зеленский снизил призывной возраст на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве на военную службу с 18 лет вместо прежних 20. Указ опубликован на сайте украинского лидера.

Источник: AP 2020

«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу в апреле — июне 2020 года; в октябре — декабре 2020 года», — говорится в документе.

Согласно указу, призывать на срочную военную службу будут пригодных по состоянию здоровья украинцев, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет. Действие документа распространяется также на не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва.

Указ вступит в силу с 1 марта.

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