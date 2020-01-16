Лев Парнас: Трамп знал всё о попытках давить на Украину
Бизнесмен украинского происхождения, помощник Руди Джулиани Лев Парнас рассказал в интервью, что президент США Дональд Трамп «был в курсе всего происходящего» относительно попыток официальных лиц США побудить Киев расследовать деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.
Источник:RE
Лев Парнас, обвиняемый в организации незаконного финансирования избирательной кампании, освобожден под залог в ожидании судебного процесса.
На днях он передал письма, записи телефонных разговоров, блокноты с заметками и флэш-карты с данными команде демократов, которые представляют сторону обвинения против Трампа на слушаниях в Сенате.
Страничка из блокнота, на которой Парнас собственноручно записал инструкцию от Джулиани: «Заставить Зеленского объявить, что по делу Байдена начато расследование» | Источник:HOUSE INTELLIGENCE COMMITTEE
Эти документы показывают, что выходец из Одессы Лев Парнас находился в постояном контакте с Джулиани и с украинскими чиновниками и напрямую участвовал в попытках заставить президента Украины Владимира Зеленского заняться «делом Байдена».
Дональд Трамп отвергает какое бы то ни было участие в этом.
Степень участия президента в предполагаемом плане по дискредитации Джо Байдена, чей сын Хантер состоял в совете директоров украинской газовой компании «Бурисма», будет исследована в ходе процесса по импичменту, который должен начаться на следующей неделе в Сенате.
Оппоненты Трампа обвиняют его в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании работе конгресса.
Что рассказал украинско-американский бизнесмен
Парнас утверждает, что Джулиани во время его поездок в Киев интересовало отнюдь не расследование свидетельств коррупции в украинских эшелонах власти, а поиск компромата на потенциального соперника Трампа на президентских выборах.
Трамп отрицает подобные обвинения. Именно они стали причиной импичмента Дональда Трампа, который нижняя палата конгресса утвердила в декабре и 15 января передала на рассмотрение Сената.
«Трамп был курсе всех моих шагов» — сказал Парнас MSNBC.
«Я ничего не делал без согласия Руди Джулиани или президента. С чего бы тогда люди из ближнего круга президента Зеленского или министр [внутренних дел Украины Арсен] Аваков или все эти люди [бывшего] президента Порошенко стали бы со мной встречаться?» — сказал он.
Я кто? Им сказали встретиться со мной. И это секрет, который они не хотят выдавать. Я выполнял задания.
Лев Парнас
Что демократы получили от Парнаса
В распоряжении комитета по разведке Палаты представителей, глава которого, демократ Адам Шифф сейчас возглавляет сторону обвинения на слушаниях против Трампа в Сенате, есть материалы от Льва Парнаса: его записка в блокноте с логотипом отеля в Вене, где зафиксирована задача, поставленная ему Джулиани: чтобы Зеленский объявил о расследовании против Байдена.
Также среди улик — скриншот ранее неизвестного письма от Джулиани к Зеленскому с просьбой о встрече.
В нем Джулиани пишет о себе как о личном советнике президента Трампа и утверждает, что действует с ведома и согласия Трампа.
Эта встреча так и не произошла, потому что Джулиани отменил намеченную на май 2019 года поездку на Украину.
Данные о передвижениях Йованович и ее разговорах по мобильному Льву Парнасу — по его словам — передавал человек по имени Роберт Ф. Хайд.
Хайд — республиканец, он перечислял пожертвования на кампанию Трампа и сейчас баллотируется в конгресс от штата Коннектикут.
Мари Йованович потребовала провести расследование информации, предоставленной Львом Парнасом.
«Информация о том, что американские граждане и другие лица отслеживали ее перемещения, внушает беспокойство», — заявил ее адвокат. В четверг украинские власти объявили о начале расследования предполагаемого незаконного собора информации о бывшем после.
Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент Палатой представителей конгресса. Решение о том, продолжит ли Трамп выполнять свои обязанности, теперь должен будет принять Сенат уже в январе 2020 года.