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19:04 (мск), источник: Интерфакс

Кудрин назвал главную заслугу Медведева

Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Когда Дмитрий Медведев был президентом, он инициировал существенную декриминализацию законодательства, сказал в эфире «России-24» глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он назвал это главной заслугой чиновника, хотя и добавил, что можно было сделать больше. К отставке Медведева с поста премьер-министра Кудрин отнесся «нейтрально».

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По мнению Кудрина, на посту президента Медведев должен был больше сделать для развития судебной системы.

Будучи на посту председателя правительства, я думал, что он больше должен сделать для экономического роста, структурных инвестициональных реформ. Но должен сказать, что были и успехи. Когда он был президентом, он внес изменения в законодательство и существенно провел декриминализацию законодательства.
Алексей Кудрин
глава Счетной палаты

Он напомнил, что в 2008 году, когда Медведев стал президентом, в местах лишения свободы находилось около миллиона человек. К окончанию его президентского срока их оставалось около 600 000.

Целый ряд уголовных наказаний был переведен в административные. Это существенное смягчение, которое нужно прямо отнести к его заслугам.
Алексей Кудрин
глава Счетной палаты

Алексей Кудрин руководил Минфином почти 11 лет, но в сентябре 2011 года тогдашний президент Медведев его уволил после того, как министр узнал, что тот снова возглавит правительство, и заявил, что не сможет с ним больше работать. Ранее он выражал несогласие с экономической политикой Медведева, особенно в части расходов на оборону.

Медведев ушел в отставку 15 января 2020 года, после того, как президент Владимир Путин анонсировал изменение Конституции и перераспределение властных полномочий.

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Мне трудно прокомментировать это. Я абсолютно нейтрально к этому отношусь. Мы с Медведевым после тех событий давно уже сели за стол переговоров, перевернули эту страницу. Никто из нас не испытывает какую-то обиду друг к другу. Так что об этом мне кажется, говорить не стоит.
Алексей Кудрин
глава Счетной палаты

Он также сказал, что в новое правительство его не приглашали и он останется председателем Счетной палаты, которую возглавляет уже полтора года.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
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