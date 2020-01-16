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19:26 (мск), источник: Интерфакс

Счетная палата США сочла незаконной заморозку финансовой помощи Украине

Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Решение администрации президента США Дональда Трампа о замораживании финансовой помощи Украине было незаконным, сообщается в опубликованном в четверг отчете американской Счетной палаты.

Источник: Reuters

«Мы пришли к выводу, что административно-бюджетное управление (администрации президента — ИФ) нарушило Закон 1974 года о бюджете Конгресса и контроле за его изъятием», — говорится в документе.

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Счетная палата США — аудиторский и аналитическо-следственный орган Конгресса Соединенных Штатов.

В сентябре 2019 года стало известно, что администрация президента США решила разблокировать $250 млн, выделяемых на военные нужды Украины, в необходимости выплаты которых сомневался Трамп.

Затем появились сообщения, что заморозка помощи Украине была связана с попытками Трампа инициировать на Украине расследование против сына участника президентской гонки в США Джо Байдена. Ряд американских изданий сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена.

СМИ также писали, что президент США несколько раз призывал Зеленского взаимодействовать с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против сына Джо Байдена. Эти сообщения стали поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа, инициированной Демократической партией США.

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