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19:41 (мск), источник: Интерфакс

Клишас рассказал о пожеланиях Путина к организации «всенародного голосования»

Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию подготовит предложения по формату всенародного голосования по этим изменениям, сообщил сопредседатель группы сенатор Андрей Клишас. На первом заседании группы в Ново-Огареве президент просил всех об этом подумать, добавил он.

Источник: Совет Федерации

«Самое главное, что президент до нас донес, что нам очень важно получить позицию граждан по тем поправкам, которые мы хотим внести в Конституцию. А какова будет процедура, он как раз предложил подробно обсудить рабочей группе. Но самое важное, что вопросы, которые мы выносим, по мнению президента, должны быть ясны, понятны для граждан и граждане должны определиться, поддерживают они это или нет», — сказал Клишас.

Сенатор представляет, как можно организовать такое голосование, но считает корректным сначала обсудить свои идеи с коллегами по рабочей группе. Он не исключил, что они обсудят это уже в пятницу 17 января. Группа была сформирована 15 января и собралась в первый раз на следующий день.

О сроках голосования говорить еще рано, считает Клишас. Самым важным вопросом он считает «текстуальное содержание поправок». На заседании в Ново-Огареве Путин напомнил, что предлагает выставить поправки на голосование одним пакетом.

Клишас также допустил, что члены рабочей группы могут предложить свои поправки в Конституцию, в дополнение к тем, что он сформулировал в послании. Он отметил, что такие предложения должны быть проработаны с юристами.

Ранее председатель Центризибркома Элла Памфилова сообщала, что при ЦИК создана рабочая группа по подготовке предложений по формату всенародного голосования. Эти предложения будут представлены президенту, и, если он поручит, комиссия организует это голосование. Она также говорила, что, скорее всего, это будет не референдум. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что референдума по поправкам точно не будет.

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