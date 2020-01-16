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20:20 (мск), источник: РИА Новости

В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Источник: РИА Новости

Авторы документа депутаты Евгений Марченко, Валентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев предлагают для этого внести изменения в Федеральный закон «О политических партиях».

«Представляется необходимым установить дополнительные основания для ликвидации отечественных политических партий антироссийского толка: как финансовые, так и репутационные … российское законодательство запрещает финансирование избирательных кампаний как политических партий, так и персонально кандидатов из-за рубежа … в случае принятия настоящего проекта закона, подобные действия со стороны представителей оппозиционных партий будут являться основанием для их ликвидации и способом предохранить российскую политическую систему от влияния извне», — говорится в документе.

Также авторы документа предлагают определить в ФЗ «О политических партиях», что деятельность таких партий не должна умалять авторитет государства и государственных символов и институтов на международной арене.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, уточняется в документе.

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