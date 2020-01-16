В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа

Авторы документа депутаты Евгений Марченко, Валентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев предлагают для этого внести изменения в Федеральный закон «О политических партиях».
«Представляется необходимым установить дополнительные основания для ликвидации отечественных политических партий антироссийского толка: как финансовые, так и репутационные … российское законодательство запрещает финансирование избирательных кампаний как политических партий, так и персонально кандидатов из-за рубежа … в случае принятия настоящего проекта закона, подобные действия со стороны представителей оппозиционных партий будут являться основанием для их ликвидации и способом предохранить российскую политическую систему от влияния извне», — говорится в документе.
Также авторы документа предлагают определить в ФЗ «О политических партиях», что деятельность таких партий не должна умалять авторитет государства и государственных символов и институтов на международной арене.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, уточняется в документе.